Caixa Tem segue apresentando problemas de acesso

Tauana Marin

Do Diário do Grande ABC



21/07/2020 | 00:09



O aplicativo Caixa Tem, utilizado para movimentar o auxílio emergencial e resgatar o saque do FGTS, disponibilizados devido à pandemia do novo coronavírus, tem sido alvo de queixas por causa da dificuldade de acesso nos últimos dias. A atualização automática do sistema, a dificuldade em corrigir dados cadastrados e o excesso de usuários estão entre os empecilhos para consultar extratos e movimentar os recursos disponibilizados na conta-poupança social.



Conforme a equipe do Diário constatou, a fila de espera na sala virtual para acessar a plataforma chegou a mais de uma hora em alguns horários, tanto pela manhã como à tarde. E, diante da indisponibilidade do sistema, a orientação era a de que os usuários procurassem agência física.

Questionada, a Caixa, responsável pelos depósitos, afirmou que o sistema é monitorado e recebe melhorias contínuas a fim de garantir atendimento. Para o caso de o usuário esquecer a senha do aplicativo ou se ela não for reconhecida, disse que é possível remover o cadastro e refazê-lo com nova senha.