Para sobreviver a períodos turbulentos

Lucas Nogueira

Diretor de Recrutamento da Robert Half



21/07/2020 | 00:08



A pandemia mudou o mundo e também a necessidade das empresas com relação ao perfil de profissional desejado. Hoje, a adaptabilidade está no radar de 40% dos líderes entrevistados pela Robert Half. Há um ano, durante a mesma sondagem, a habilidade nem aparecia na lista de preferência.

Essa realidade se transformou porque estamos em um outro momento, com profissionais trabalhando remotamente, reuniões virtuais, contratação e integração remota, gerenciamento das próprias atividades e vida pessoal e profissional se esbarrando a todo momento.

Diante de todo esse cenário, o valor está no profissional capaz de sobreviver a períodos de crise. Veja, a seguir, quais habilidades estão em alta.

1 – Adaptabilidade

É a capacidade de buscar formas de continuar performando de maneira satisfatória, com entrega de resultados, mesmo quando se é transportado para uma situação, ambiente ou condição de trabalho diferente daquelas a que se estava acostumado. Pessoas com adaptabilidade entendem que a vida também é feita de mudanças. Então, não é estratégico resistir, ignorar ou fugir do novo.

2 – Resiliência

É resiliente o profissional que apresenta o seu melhor desempenho e, diante de possíveis erros, assume as responsabilidades que lhe cabem, além de buscar a melhor forma de resolver a situação, de identificar oportunidades de aprendizado com a experiência e de seguir em frente, sem lamentar ou buscar culpados.

3 – Colaboração

Pode estar representada em gestos simples, como orientar alguém ou compartilhar informações, experiências, contatos ou materiais. Dentro de um limite justo, estabelecer parcerias e trocas dentro do ambiente de trabalho é importante e saudável para todos os envolvidos.

4 – Criatividade

A capacidade de ser criativo não está apenas dentro das agências de publicidade. Você que está lendo esta coluna exerce um ato de criatividade toda vez que conecta ideias, informações, pessoas ou elementos para resolver uma situação, seja na sua vida pessoal ou na profissional. Exercite e valorize isso com mais frequência.

5 – Comunicação

Saber transmitir ideias e intenções de maneira clara e objetiva é fundamental, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Uma pessoa com essa habilidade, além de se fazer compreender, tem o poder de influenciar, liderar e engajar. Hoje as empresas precisam de pessoas que, com empatia, saibam informar o que lhes incomoda ou não vai bem, e sejam claras e transparentes ao dialogar ou transmitir informação, verbal ou escrita.

Ao identificar e aprimorar essas habilidades, o profissional não só se torna mais completo, como também aumenta as chances de conseguir um emprego rapidamente ou de se destacar na função que já exerce. E as empresas ganham duplamente, ao terem em suas equipes um perfil altamente qualificado e com a capacidade de influenciar, positivamente, todo o time.