Memofut lembra José Paulo de Andrade

“Quando penso que tinha 30 anos de idade quando comecei, levo um susto. Como passou depressa! E não pesou, cada dia é como se fosse o primeiro. O segredo é não perder o entusiasmo.”

José Paulo de Andrade ao comentar a passagem dos 39 anos do programa O Pulo do Gato, em entrevista ao jornalista André Rizzato, então assessor de imprensa da Band, publicado aqui em Memória, edição de 2 de abril de 2012.

José Paulo de Andrade virou um ícone da rádio paulistana com a apresentação do programa O Pulo do Gato desde 1973. Em mais de 50 anos na Rádio Bandeirantes, esteve à frente de diversos programas, como o Jornal de São Paulo e Entrevista Coletiva.

Alexandre Andolpho Silva, coordenador do Memofut.

Parece que o José Paulo de Andrade foi diretor de comunicação ou algo parecido do São Paulo.

Sergio Miranda Paz, que já esteve no DGABC TV incorporando a figura histórica de Charles Miller, o introdutor do futebol no Brasil.

José Paulo Andrade, grande são-paulino, foi assessor de comunicações e conselheiro eleito do Tricolor. Na época não tive contato com ele. Minha atuação era mais na parte social do clube. Tive algum contato com ele mais recentemente, em razão de meu filho Marcello trabalhar em diversas situações no Grupo Bandeirantes. Guardo com muito carinho o autógrafo que ele escreveu no livrO Futebol é Com a Rádio Bandeirantes – São Paulo (audiolivro), Panda Books, 2012: “Ao Domingos DNA do grande jornalista são-paulino Marcello o meu carinho. 5 de maio de 2012.”

Durante grande parte da minha vida me preparava para o trabalho ao som do Pulo do Gato, por tudo isso tenho um grande carinho pelo Zé Paulo.

Domingos, presidente do Memofut eleito por esta página Memória e sua figurinha nº 1.

O Zé Paulo deve ser um dos profissionais mais polivalentes da história do rádio. Uma pena não termos o levado ao Memofut.

Alexandre Andolpho

Quando surgiu a televisão, em 1950, foi criada a frase: “A televisão é o rádio com imagem”. O José Paulo cunhou uma frase antológica: “O rádio é a televisão com imaginação”. Ele vai fazer falta.

Sérgio ‘Charles Miller’ Paz





