Mais seis parques estaduais reabrem nesta segunda-feira em São Paulo

20/07/2020 | 08:46



A partir desta segunda-feira, 20, mais seis parques estaduais são reabertos na capital paulista. Os locais ainda funcionam com restrição de capacidade e horário, somente das 10h às 16h de segunda a sexta-feira, e os frequentadores precisam seguir protocolos de higiene e distanciamento. Os parques estaduais reabertos são: Parque da Juventude, Horto Florestal, Jequitibá, Jacuí, Biacica e Jardim Helena.

Espaços fechados como bibliotecas, salas de atividades, museus e orquidários dentro desses locais continuam com restrições. Estão permitidas atividades físicas individuais como corridas, caminhadas e ciclismo, mas estão proibidos o uso de quadras, campos e parquinhos. O uso de máscara é obrigatório. Barracas de alimentação devem seguir as regras específicas do setor e há totens com álcool em gel 70% para os visitantes.

As unidades de conservação Jaraguá e Cantareira (Núcleo Pedra Grande) seguem os mesmos horários, mas as visitas devem ser agendadas com antecedência mínima de 24 horas por meio do Site da Fundação Florestal e os locais vão respeitar uma ocupação de apenas 30% da capacidade. As trilhas com ocorrência de mamíferos e cachoeiras permanecem fechadas.

Além disso, desde a segunda-feira passada, foram reabertos o Zoológico e o Zoosafari. Esses locais podem ser visitados, de segunda a sexta, das 10h às 16h; sábados, domingos e feriados, funcionam das 9h às 16h, com restrição de 50% dos ingressos. O Jardim Botânico também funciona no mesmo esquema, com exceção para as segundas-feiras, quando está fechado para manutenção.

Também na segunda-feira passada, a Prefeitura liberou o funcionamento de 70 dos 108 parques municipais de São Paulo, entre eles os parques do Ibirapuera e do Carmo.