Ramalhão perde três atletas para jogo contra o Santos por Covid

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



19/07/2020 | 07:00



O técnico Paulo Roberto terá dores de cabeça de última hora para montar o time do Santo André para o reinício do Campeonato Paulista. Depois de perder o volante Paulinho, com uma lesão no púbis, ontem o treinador teve a confirmação de três jogadores positivados para o novo coronavírus (juntos de um integrante da comissão técnica) e, consequentemente, eles estão fora da partida contra o Santos, às 19h15 de quarta-feira, no Estádio da Vila Belmiro, na Baixada.

A diretoria mantém em sigilo o nome do trio e, consequentemente, admite a possibilidade de ir ao mercado de urgência para trazer peças de reposição, uma vez que os infectados estão em isolamento, não vão participar dos treinos e poderão ser desfalque também contra o Ituano, domingo, no Canindé. Ainda assim, todos serão inscritos pelo Santo André para essa reta final do Estadual.

Os jogadores deverão ser novamente testados na quarta-feira, justamente para que sejam liberados para o compromisso do fim de semana – e, consequentemente, ao mata-mata ou disputa do Troféu do Interior.

Líder geral e do Grupo B, com 19 pontos, o Santo André não corre riscos de rebaixamento e, em caso de zebra e não classificação às quartas de final, está garantido no Troféu do Interior.