Mulher de Gilson sairá a vereadora pelo PSDB em Diadema

Junior Carvalho

do Diário do Grande ABC



19/07/2020 | 07:37



>Viúva de Gilson Menezes, ex-prefeito de Diadema, Regina Ponce sairá candidata a vereadora na cidade nas eleições deste ano. A mulher do primeiro prefeito do PT no País voltou ao município no início do ano, após a morte do marido, e escolheu o PSDB para abrigar sua candidatura. O partido terá como candidato ao Paço o vereador Ricardo Yoshio.

Regina estava fora de Diadema desde 2017, quando se mudou com Gilson para Santa Cruz da Conceição (Interior). Desde meados do fim do ano passado, o casal vivia em Santa Catarina, onde foram buscar a viabilidade de transplante de rins para o ex-prefeito. Não deu tempo. Gilson morreu em fevereiro após complicações renais, aos 70 anos. Ela, então, voltou para Diadema e meses depois recebeu convite para sair candidata. “Eu não pensava em ser candidata a nada, até porque a gente se decepciona muito. Acompanhei o Gilson por muitos anos e via a dificuldade”, conta Regina. Gilson era crítico ferrenho das urnas eletrônicas e não raro atribuía as derrotas a supostas fraudes. “Tinha me comprometido com o Ricardo (Yoshio) que, mesmo se o Gilson fizesse o transplante, no último mês da campanha a gente viria para ajudá-lo”, relata Regina, que disse se inspirar na história de Gilson. “O Gilson foi meu professor. É preciso ouvir o povo, como ele fazia”.

Prefeito de Diadema por duas vezes (1983-1988 e 1997-2000) e deputado estadual por um mandato, Gilson não chegou a emplacar sucessor político ainda em vida. Recentemente o filho do ex-prefeito, Gilson Menezes Junior, o Gilsinho (PSB), foi eleito conselheiro tutelar e descartou, por ora, a política institucional. A primeira mulher do ex-prefeito, Eliete Menezes (PT) foi vereadora por dois mandatos, mas encerrou a carreira em 2004.