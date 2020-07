Haruma Miura, astro do cinema japonês morre aos 30 anos de idade

18/07/2020 | 17:10



Haruma Miura, um dos grandes astros do cinema japonês, foi encontrado morto em sua casa em Tóquio no dia 18 de julho, de acordo com o site NHK News.

O artista tinha 30 anos de idade e ficou conhecido por sua participação nos filmes Koizora, Naoko, Ataque dos Titãs e The Eternal Zero, pelo qual ganhou um prêmio da Academia Japonesa de Cinema de Melhor Ator Coadjuvate.

A polícia trabalha com a hipótese de suicídio, mas segue investigando o caso.

Se você conhece alguém que esteja passando por dificuldades emocionais e/ou psicológicas e que precise de ajuda, sendo um suicida em potencial ou não, ligue para o número 188. É o contato do CVV (Centro de Valorização à Vida), que possui voluntários capacitados 24 horas por dia à disposição. A ligação é gratuita para todo o Brasil.