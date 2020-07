Conselho de ética do PT vai avaliar postura de Tião após vídeo com prefeito

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



17/07/2020 | 00:01



Por oito votos favoráveis e dois contrários, a representação de filiados petistas contra o vereador de São Bernardo Tião Mateus (PT) terá prosseguimento e será encaminhada ao conselho de ética do partido. O parlamentar sofreu queixa após aparecer ao lado do prefeito Orlando Morando (PSDB) em um vídeo gravado pelo chefe do Executivo e por atrasos na contribuição partidária.

A decisão foi tomada em reunião ocorrida na tarde de ontem com integrantes da executiva da legenda na cidade. Dentre os dois votos que defenderam o parlamentar está o do vereador e líder da bancada do PT na Câmara de São Bernardo, Joílson Santos. A outra adesão é de Anderson Lopes, que integra a juventude do PT. Agora a representação segue para o conselho de ética, de seis integrantes, formado com base na proporcionalidade de forças do petismo apurada no último PED (Processo de Eleição Direta). Os componentes do conselho, que vão conduzir os trabalhos, deverão ouvir testemunhas de acusação e defesa para formular um relatório. Com o documento elaborado, o resultado será encaminhado novamente à executiva municipal, que vai deliberar sobre o futuro de Tião no partido.

Conforme Paulo Araújo, um dos militantes que pediram investigação sobre a conduta de Tião, o vereador teria que comunicar a executiva sobre participar de vídeo com Morando, o que não aconteceu.

“Quero um PT que seja transparente dentro e fora. Continuaremos cobrando da comissão de ética para que o Tião tenha punição cabível. Respeitamos a história do Tião, está no quinto mandato, mas respeitamos também a militância, que está no PT, que limpa, que ajuda com o pouco que pode. A bancada deve militância do PT”, discorreu Araújo, que é pré-candidato a vereador e assegurou que o movimento não tem conotação eleitoral. “Longe de nós fazer politicagem neste momento. Também há as condições financeiras do partido. Cadê o compromisso do vereador com nosso partido? Se a gente quer ter credibilidade e transparência, começamos de dentro.

Segundo o Diário apurou, a situação de Tião dentro do PT não é favorável. Algumas lideranças do partido, até da executiva estadual, por exemplo, demonstraram insatisfação com a atitude do vereador, que tentará o sexto mandato consecutivo neste ano. Pesou o fato de o petista elogiar o trabalho do tucano na gravação e parabenizá-lo – Morando entregou escrituras no Jardim Ipanema, reduto de Tião.

Procurado, Tião Mateus não retornou aos contatos do Diário.