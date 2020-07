Caio Paduan se manifesta após internautas insinuarem que ele seria alvo de relatos de relacionamento abusivo de Julia Konrad e Juliana Lohmann

16/07/2020 | 16:10



Caio Paduan viu seu nome envolvido em uma polêmica na última semana. Duas ex-namoradas famosas do ator - Julia Konrad, com quem ele namorou de 2014 a 2017, e Juliana Lohmann, com quem teve um relacionamento de 2011 a 2013 - publicaram relatos emocionantes em suas redes sociais, e no site da revista Claudia, falando sobre relacionamentos abusivos que sofreram no passado.

Sem citar nomes, Julia revelou, em seu relato, que foi estuprada diversas vezes durante os anos em que se relacionou com um homem. Já Juliana, além de contar do estupro que sofreu por parte de um diretor, também relatou um namoro abusivo que viveu, que contou inclusive com agressões físicas.

Em um trecho, Juliana disse:

Eu e esse namorado tivemos um relacionamento relativamente duradouro por volta dos meus 20 anos, no qual constantemente sofri violências psicológicas, verbais e físicas. Sempre muito ciumento, ele me tolhia no meu modo de dançar, de me vestir, de trabalhar e de me comunicar com as pessoas. As violências físicas começaram aos poucos: recebia apertões fortes e disfarçados quando ele queria que eu parasse de falar na frente de alguém e, quando estávamos à sós, ao se irritar, levava a mão fechada em direção ao meu rosto, mas socava a superfície atrás de mim. Uma vez, ele me empurrou no chão e caí uns três ou quatro metros depois. Fiquei mancando alguns dias, o que me fez ter que inventar uma desculpa no trabalho. Ele colocou a tesoura no meu pescoço e disse que ia me cortar inteirinha.

Por conta de as duas atrizes já terem se relacionado com Caio no passado muitos internautas associaram o ator aos casos. Além disso, fãs apontam que a idade que Juliana disse que tinha em seu relato bate com a época em que ela namorou com o galã. No entanto, na última quarta-feira, dia 15, a assessoria do ator, que atualmente namora com Cris Dias, se pronunciou. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, o comunicado oficial emitido pela equipe de Caio dizia o seguinte:

Caio Paduan não sabe nada dos fatos e não responde a processo criminal ou mesmo a investigação.

Procurada, a assessoria de imprensa do ator não foi encontrada para comentar o caso.