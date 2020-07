Federação Paulista de Futebol define horários e locais da reta final do Estadual

Derek Bittencourt





16/07/2020 | 15:11



A FPF (Federação Paulista de Futebol) publicou no início da tarde desta quinta-feira (16) os horários e locais das duas últimas rodadas da primeira fase do Campeonato Paulista. Desta maneira, o líder Santo André e o Água Santa, representantes do Grande ABC na competição, conheceram os caminhos a percorrer nessa reta final do Estadual. Lembrando que por determinação do Estado, todos os jogos serão sem a presença da torcida nas arquibancadas.

Na quarta-feira (22), às 19h15, o Ramalhão tem parada dura diante do Santos, na Vila Belmiro. Já na quinta (23), o Netuno recebe o Mirassol, às 15h no Estádio do Inamar. Já no domingo (26), com rodada toda às 16h, o Santo André - que está sem casa em razão do hospital de campanha montado no Bruno Daniel - manda seu compromisso diante do Ituano no Canindé, na Capital, enquanto o Água Santa visita o Palmeiras, no Allianz Parque.

O Estádio 1º de Maio, em São Bernardo, será utilizado para duas partidas. Isso porque as cidades de Mirassol e Ribeirão Preto não estão na fase 3 (amarela) do Plano São Paulo de flexibilização econômica, condição mínima exigida pelo Estado para liberar a volta do futebol. Na quarta-feira, a casa de Tigre e Cachorrão recebe Botafogo x Guarani e, no domingo, Mirassol x Ponte Preta.

Confira horários e locais das duas últimas rodadas do Paulistão 2020:

Quarta, 22 de julho

16h30

Ituano x Ferroviária – Canindé (Sportv/PPV)

19h15

Ponte Preta x Novorizontino – Arena Barueri (Sportv/PPV)

Santos x Santo André – Vila Belmiro (PPV)

21h30

Corinthians x Palmeiras – Arena Corinthians (Globo/Sportv/PPV)

Quinta, 23 de julho

15h

Água Santa x Mirassol – Arena Inamar (Sportv/PPV)

17h30

Inter de Limeira x Oeste – Arena Corinthians (Sportv/PPV)

20h

Botafogo x Guarani – 1º de Maio (Sportv/PPV)

São Paulo x Red Bull Bragantino – Morumbi (PPV)

Domingo, 26 de julho

16h

Red Bull Bragantino x Botafogo – Prefeito José Liberatti

Ferroviária x Inter de Limeira – Morumbi

Guarani x São Paulo – Vila Belmiro

Mirassol x Ponte Preta – 1º de Maio

Novorizontino x Santos – Arena Corinthians

Oeste x Corinthians – Arena Barueri

Palmeiras x Água Santa – Allianz Parque

Santo André x Ituano - Canindé