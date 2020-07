Claudia Raia fala de casamento com Alexandre Frota em biografia e relembra filme clássico em que contracena com galinha e (quase) transa com cavalo: - Fiquei aflita

16/07/2020 | 10:10



Claudia Raia participou de uma divertida live no Instagram do Canal Brasil! Durante a conversa, a atriz de 53 anos de idade relembrou alguns filmes de sua carreira e revelou que, em outubro, lançará uma biografia, que contará detalhes, inclusive, de seu primeiro casamento com Alexandre Frota.

Para a apresentadora Simone Zuccolotto, Claudia, que hoje é casada com Jarbas Homem de Mello, citou curiosidades de bastidores de Matou a Família e Foi ao Cinema, filme de 1991, em que contracenava justamente com Frota. Sincera, ela explica que até hoje sente dificuldade em assistir ao longa:

- É um filme clássico, porém muito forte. Para mim, foi difícil de fazer. Ainda bem que eu estava com a Louise Cardoso, que é uma das atrizes que eu mais amo nesse mundo, minha companheira de muitos anos. Ainda bem que ela era o meu par romântico, isso me deu uma relaxada, digamos assim. Mas o Neville [de Almeida] é um diretor muito particular e eu tinha feito muito pouco cinema e era muito jovem ainda. Eu gostei muito de fazer e confesso que eu assisto o filme com um freiozinho, meio aflita. Mas as pessoas assistem, adoram.

Em seguida, a mãe de Sophia e Enzo Celulari relembrou histórias curiosas de bastidores, que envolvem, curiosamente, uma galinha e um cavalo!

- Eu quando li [o roteiro] fiquei aflita. E assisti ao filme do [Julio] Bressane [o longa original, de 1969]. Aí falei: meu Deus, é um clássico do Cinema Novo. Isso pode ser muito legal, fazer parte disso. E aí o processo é que foi uma loucura, porque tiveram cenas inacreditáveis, tipo eu entrando na banheira, com a Louise Cardoso, e uma galinha viva para declamar as poesias sexuais de James Joyce. (...) A galinha se esperneando e a gente na água quente, a galinha quase virando canja e a gente também.

Ela continua:

- E aí tinha uma cena em que eu estava nua, só com um corpete e eu quase tinha uma transa com um cavalo, que era um sonho, na verdade. E eram três da manhã, um frio que estava em Teresópolis gravando essa cena. E eu ali nua, com um cavalo, e o cavalo deu problema, teve que espairecer com o cavalo porque ele deu uma pirada no meio da cena, enfim... um bastidor absurdo esse filme!

Por fim, Claudia explicou que, em outubro, irá lançar dois livros: um é uma fotobiografia que irá celebrar os seus 30 anos de carreira. O outro, uma biografia escrita por Rosana Hermann! A atriz contou que, a princípio, pensou em Fernanda Young para escrever, pois queria uma mulher engraçada. Porém, uma semana antes de se encontrarem, a escritora morreu, em agosto de 2019.

Sobre o livro, ela detalha:

- O livro ficou uma delícia de ler. Tem tudo, você se emociona, chora de rir, tem as histórias mais engraçadas. A primeira história do livro já começa com o meu casamento com o Alexandre Frota, que é um caso à parte.

Eita!

Vale citar que ambos se casaram em 1986 e a relação terminou três anos depois.