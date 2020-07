Prisão do Al Capone, carros e navios: descubra as atrações da Filadélfia

Redação

14/07/2020 | 15:48



Primeira capital dos Estados Unidos e berço da independência do país, a Filadélfia, maior cidade da Pensilvânia, reúne uma série de atrações curiosas, a maioria delas ligada a cultura e história. Por conta da pandemia do novo coronavírus, muita pessoas que gostariam de visitar a região adiaram os planos, mas a boa notícia é que é possível fazer diversos tours virtuais por lá.

Tours virtuais na Filadélfia

Cela do Al Capone

Apesar de não ser tão famosa como Alcatraz, na Baía de San Francisco, a Eastern State Penitentiary é uma das prisões que se transformaram em museu mais interessantes dos Estados Unidos. O local foi erguido em um dos primeiros prédios modernos do país e abrigou diversos prisioneiros famosos, entre eles Al Capone. O tour virtual, que passa pela cela do gângster, pode ser feito aqui.

Coleção de navios

O Independence Seaport Museum’s reúne uma grande coleção a respeito de navios históricos e artefatos usados em navegações. Basta fazer uma pesquisa aqui para encontrar o itens desejados.

Revolução americana

Parte da história que deu origem aos Estados Unidos pode ser vista nas galerias de fotos em 360 graus do Museum of the American Revolution. Confira aqui as belíssimas imagens do museu.

Jardins e mosaicos

Com jardins criativos, repleto de mosaicos coloridos, o Philadelphia’s Magic Gardens é uma das atrações mais visitadas da Filadélfia. Passei pela região sem sair de casa ao entrar aqui.

Carros de corrida

Casa de uma das maiores coleções do mundo de carros de corrida, o Simeone Foundation Automotive Museum oferece um aplicativo gratuito para quem deseja visitar virtualmente o espaço. Há quatro horas de áudio (em inglês) com a explicação dos modelos exibidos por lá.

Aquário

As crianças pequenas podem aproveitar as atividades oferecidas para download no Adventure Aquarium. Há desenhos para colorir, palavras-cruzadas e uma série de outras brincadeiras.

