Como é o hotel de sal localizado no Salar de Uyuni, na Bolívia

Redação

Do Rota de Férias



14/07/2020 | 12:18



O Salar de Uyuni, na Bolívia, um dos lugares mais incríveis para conhecer na América do Sul, é palco de um lindo hotel de sal, cuja base da construção é composta pela principal matéria-prima da região. Trata-se do Palácio de Sal, cuja estrutura com 42 quartos, restaurante especializado na gastronomia local e spa pode soar amigável na hora de você programar suas próximas férias, no período de pós-pandemia.

Fotos do hotel de sal da Bolívia

Confira algumas imagens do Palácio de Sal:

Crédito: Divulgação Hotel Palácio de Sal, no Salar de Uyuni, Bolívia

Crédito: Divulgação Hotel Palácio de Sal, no Salar de Uyuni, Bolívia

Crédito: Divulgação Hotel Palácio de Sal, no Salar de Uyuni, Bolívia

Crédito: Divulgação Hotel Palácio de Sal, no Salar de Uyuni, Bolívia

Crédito: Divulgação Hotel Palácio de Sal, no Salar de Uyuni, Bolívia

Hotel de sal serve de base para os passeios no Uyuni

O maior trunfo do hotel de sal boliviano, no entanto, é servir de base para quem deseja fazer passeios no Uyuni, o maior deserto de sal no mundo, que fica no sul do país. A área de 12 mil m2 fica a aproximadamente 3.500 metros de altitude e a 600 km da capital La Paz. É uma imensidão branca, resultado da evaporação de antigos lagos.

Há diversas atrações na região, com destaque para a Reserva Natural Eduardo Avaroa. Lá, é possível encontrar diversos vulcões, como o imponente Licancabur, em cujos pés fica a Lagoa Verde e as Lagunas de Colores. Entre essas últimas, destaca-se a Colorada, lar de flamingos da espécie James, que só pode ser encontrada lá.

O Salar de Uyuni abriga ainda com formações rochosas com pedras vulcânicas espetaculares, como a “Itália Perdida”, a “Árvore de Pedra” e o “Deserto Dali”. A partir do Palácio de Sal, dá para fazer tours para todos esses pontos e também para os gêiseres Sol de Mañana,

Uma vez na região, não deixe de conhecer também as águas termais de Polques, que dá vida a uma flora e uma fauna singulares. Aproveite também para ir a Sucre, capital constitucional da Bolívia, e a Potosí, palco da maior mina de prata do mundo.