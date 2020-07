Assembleia se mobiliza para ouvir projeto sobre Linha 18

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



14/07/2020 | 00:01



A Assembleia Legislativa se mobiliza para convidar e ouvir representantes do grupo chinês BYD, que tem interesse em resgatar a proposta original da Linha 18-Bronze do Metrô, que ligaria via monotrilho o Grande ABC ao sistema metroviário da Capital. Os parlamentares da região declararam que querem entender os pontos necessários para concretizar a obra.



Quem lidera a iniciativa é o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT), que tem domicílio eleitoral em São Bernardo e é integrante da comissão de assuntos metropolitanos e municipais. Ele adiantou que deverá conversar com o presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão (Cidadania), e recolher mais informações sobre a BYD. Inicialmente, o grupo chinês levou proposta para Maranhão, que repassou ao Palácio dos Bandeirantes.



“Eu quero convidá-los, inclusive para ir até a Assembleia se possível. Precisamos entender o que estão fazendo e que não seja mais uma firula. Quero saber da seriedade e quem eles representam. (O monotrilho) Para o Grande ABC seria fantástico”, afirmou Luiz Fernando.



O deputado também pretende conversar com os parlamentares que representam o Grande ABC para que possam debater o assunto. “Já vou conversar com o (Teonílio) Barba (PT, deputado por São Bernardo), vou tentar falar com o (Coronel) Nishikawa (PSL, deputado por São Bernardo) e o Márcio da Farmácia (Podemos, parlamentar com domicílio eleitoral em Diadema), porque é algo que nos interessa muito”, salientou o petista.



Nishikawa também tem entendimento de que o monotrilho seria a melhor solução para mobilidade no Grande ABC. Segundo o parlamentar, o BRT (sigla em inglês para ônibus de alta velocidade e modal escolhido pelo governador João Doria, do PSDB, para a região) sofreria muito com enchentes, com semáforos e cruzamentos. O deputado também disse ter interesse em debater o projeto do grupo chinês.



“Eu não gosto muito de reuniões virtuais, prefiro encontros presenciais. Creio que no mês que vem as atividades retornam na Assembleia e não custa nada tratar deste assunto com os outros deputados”, avaliou Nishikawa. “O monotrilho é a principal meta dos deputados do Grande ABC”, afirmou.



O Diário revelou na semana passada que o grupo chinês BYD tem intenção de investir no monotrilho que ligaria a região à Capital. Seus representantes têm sustentado que pretendem até injetar valores na compra de maquinário necessário para a construção do empreendimento. A BYD estaria disposta até a adquirir o consórcio Vem ABC, constituído em 2014 como a parte particular da PPP (Parceria Público-Privado) e que exploraria o modal depois de sua construção.



Maranhão levou a demanda para o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, na semana passada. Vinholi, por sua vez, enviou o projeto para análise de viabilidade na Secretaria dos Transportes Metropolitanos.



Os deputados Thiago Auricchio (PL), Carla Morando (PSDB), Barba e Márcio foram procurados, mas não retornaram aos contatos do Diário.