Atriz Kelly Preston, esposa de John Travolta, morre aos 57 anos de idade

13/07/2020 | 09:10



A atriz Kelly Preston, esposa de John Travolta, Morreu no dia 12 de julho em decorrência de um câncer de mama, informou a revista People. Kelly ficou conhecida por atuar nos filmes Irmãos Gêmeos, com Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito, e Jerry Maguire, onde interpretou uma ex-namorada do personagem de Tom Cruise.

Na manhã de 12 de julho de 2020, Kelly Preston, uma amada esposa e mãe, faleceu após uma batalha de dois anos contra o câncer de mama. Depois de decidir realizar sua luta em particular, ela passou por tratamento médico por um tempo, ajudada por sua família e amigos mais próximos. Ela era uma alma brilhante, preciosa e amorosa, que se importava profundamente com os outros e trouxe vida a tudo o que tocou, disse um representante da família à revista.

Preston tinha 57 anos de idade e teve três filhos com John Travolta. Ella, de 20 anos de idade, Benjamin, de nove anos de idade, e Jett, que morreu aos 16 anos de idade em 2009.

Nas redes sociais, o ator falou sobre a morte da companheira: Lamento muito informar que minha linda esposa Kelly perdeu sua luta de dois anos contra o câncer de mama. Ela lutou com coragem, amor e o apoio de muitos. O amor de Kelly e sua vida sempre serão lembrados. Os dois se casaram em setembro de 1991.