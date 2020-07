Da escola às urnas

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



13/07/2020 | 00:01



Há cinco anos, Rafaela Boani, então com 16, se uniu a colegas do ensino médio da EE Diadema, no Centro, para protestar contra projeto do governo paulista de reorganização escolar que resultaria em fechamentos de salas de aula. A possibilidade de ver a escola onde estudou ser sucateada fez com que a então adolescente se transformasse em uma das líderes do movimento de estudantes secundaristas que consistia em ocupar o colégio como forma de protesto.

Apoiados por professores, movimentos sociais, sindicatos e até por políticos, os estudantes passaram noites no colégio, conseguiram com que as ocupações fossem reproduzidas em outras escolas do Estado e viram a gestão do então governador Geraldo Alckmin (PSDB) sucumbir e desistir do projeto depois de meses tentando findar o movimento com repressão policial e com pedidos de intervenção da Justiça.

A iniciativa de ocupar fisicamente espaços reivindicados como direitos é prática comum de movimentos sociais, como ocorre com a luta dos sem-teto em busca de moradia. Mas o significado literal da palavra ‘ocupar’ é que inspira Rafaela, hoje com 21 anos e estudante de Direito, nos dias atuais. Recém-filiada ao Psol, ela será candidata a prefeita no pleito deste ano e usa o mesmo espírito do movimento estudantil de cinco anos atrás para conquistar um outro espaço precariamente ocupado por mulheres: a política institucional. “Sempre digo que somos da ocupação para o mundo. Se ocupar uma escola para eles foi pouco, nós vamos ocupar a prefeitura” vislumbra.

Rafaela conta que, inicialmente, a ideia era ser candidata a vereadora, mas que teve o nome indicado pelo partido para ser prefeiturável depois que a então escolhida teve de desistir do projeto. “Eu nunca fui filiada, nunca participei de um partido. Isso surgiu mesmo depois das ocupações, que tive contatos com algumas pessoas, como a (deputada federal Luiza) Erundina, o (deputado estadual Carlos) Giannazi, e também conheci a (deputada federal) Sâmia (Bomfim, todos do Psol) nessa época”, diz Rafaela, que lembra com saudosismo o movimento que a inseriu na política partidária. “A minha vida toda eu estudei na EE Diadema e com o projeto do governo em querer fechar as escolas e os turnos eu fiquei muito assustada, meus irmãos estudavam lá. Era uma coisa muito presente na minha vida. Não poderia ver a escola daquele jeito”, relembra.

A vontade de ocupar um cargo que nunca foi exercido por uma mulher se justifica ainda mais com o histórico minúsculo de candidatas na história de Diadema nos últimos quase 50 anos: apenas quatro mulheres disputaram o Paço diademense nesse período – Marion Magali de Oliveira (1976 e 1982); Eliete Menezes (1992); Regina Gonçalves (2000) e Maridite Cristóvão (2012) – nenhuma venceu. A atual legislatura na Câmara, inclusive, é composta exclusivamente por 21 homens. “Esse cenário machista, opressor e preconceituoso tem que acabar. Não devemos nos intimidar e sim resistir”, defende a jovem, que diz não se intimidar em concorrer com políticos tradicionais. “Eu me sinto motivada e com mais vontade de lutar. Quero poder representar a todos. Sabemos o quanto as pessoas ainda têm tabu sobre falar de política porque muitos dizem estar cansados e que sempre são os mesmos. Então, prazer, eu sou a nova política”.

Será a segunda vez que o Psol terá candidato ao Paço em Diadema (a primeira foi em 2016). Rafaela terá como vice Vitor Barbosa.