Líbia volta a paralisar todas as exportações de petróleo, diz estatal

12/07/2020 | 14:40



A National Oil Corp (NOC), estatal da Líbia, informou em comunicado neste domingo que voltou a interromper todas as exportações de petróleo do país.

Segundo a empresa, isso ocorre por causa de uma ordem dos Emirados Árabes, que apoiam o grupo Exército Nacional da Líbia.

A NOC "condena sem reservas" o renovado bloqueio sobre seus vendas da commodity. Na nota em seu site, ela lembra que as exportações haviam recomeçado no dia 10 de julho, com o envio de um navio-tanque apenas.

A estatal diz lamentar o fato de que, na semana passada, autoridades dos Emirados Árabes tenham dito que apoiariam a volta das exportações líbias, mas depois mudaram de posição, e pede que todos os mercenários deixem suas instalações petrolíferas.