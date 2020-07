Com chapa única, Sindema elege nova direção em votação virtual

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



11/07/2020 | 00:01



O Sindema (Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema) elegeu ontem à noite, por 94,6% dos votos, o professor da rede municipal Ritchie Soares Barbosa Martins para o comando da entidade para a gestão 2020-2023. Ele substituirá o atual presidente, José Aparecido da Silva, o Neno (PT).



Por causa da pandemia de Covid-19, o pleito teve de ser prorrogado – estava agendado para março – e precisou ser feito por meio da votação virtual. O processo, que iniciou na quinta-feira, ocorreu apenas de forma protocolar, já que a chapa encabeçada por Ritchie foi a única a ser registrada. O grupo possui filiados ao PT e sequer teve adversários com apoio do governo Lauro Michels (PV), que no passado já tentou quebrar a hegemonia de dirigentes sindicais oriundos do petismo, mas não obteve êxito.



O novo mandatário assume o Sindema em momento em que o governo Lauro congelou as negociações para a campanha salarial deste ano em decorrência da pandemia. A entidade reivindica reposição salarial referente aos exercícios de 2019 e 2020.