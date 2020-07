Luís Felipe Soares



11/07/2020 | 23:59



O destino da Amazônia continua incerto. Mesmo em meio à pandemia da Covid-19, a situação da maior floresta tropical do mundo não é das melhores.

Neste ano, ataques à natureza têm feito subirem de 10% a 20% as emissões de gases do efeito estufa, dizem dados do projeto MapBiomas. O levantamento revela ainda que o desmatamento cresceu 98% entre agosto de 2019 e abril de 2020.

O Instituto Ipsos, especializado em pesquisas, conversou com 1.000 brasileiros e 85% acreditam que problemas de degradação ambiental devem ser tratados como prioridade no plano de recuperação do País depois da pandemia.