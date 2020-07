Fatecs e Etecs eliminam provas e apostam em histórico escolar

Luís Felipe Soares



11/07/2020 | 23:59



A dinâmica para ser aprovado para as Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo) e as Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) foi alterada. O Centro Paula Souza, autarquia que administra essas instituições de ensino, informou que as provas de vestibular deixarão de existir.

Segundo o órgão, a medida foi tomada por causa do combate à proliferação da Covid-19, sendo que a ideia é não organizar aglomeração de pessoas para a realização de teste presencial. Também se evita possíveis problemas com avaliação on-line em larga escala.

Agora, os dois tipos de instituição de ensino irão analisar o histórico escolar de cada aluno que demonstrar interesse em fazer parte do seu grupo de estudantes. A medida irá valer a partir do segundo semestre deste ano e seguirá como fixa de processo seletivo de candidatos no futuro.

“A mudança do critério se fez necessária para atender ao distanciamento social, recomendado pelo governo do Estado de São Paulo e autoridades sanitárias, visando preservar a saúde dos candidatos, e observando as notas atribuídas aos estudantes antes da pandemia”, diz o Centro Paula Souza sobre as alterações em seu processo.

As inscrições para vagas nas Etecs, incluindo nas unidades espalhadas pelo Grande ABC, seguem até dia 21 pela internet (www.vestibulinhoetec.com.br), e as para as Fatecs, com os pontos locais fazendo parte da lista de opções das faculdades de tecnologia, indo até dia 22, também por meio da web (www.vestibularfatec.com.br). Apesar dos nomes ‘vestibular’ e ‘vestibulinho’, não haverá prova, apenas análise de notas anteriores dos estudantes.