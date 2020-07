Mitsubishi Eclipse Cross ganha séries limitadas Sport e Outdoor

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



10/07/2020 | 11:49



O Mitsubishi Eclipse Cross recebeu duas séries limitadas no Brasil. Com propostas diferentes, as edições Sport e Outdoor usam como base a versão HPE-S S-AWC, topo de linha do SUV, o que garante um bom nível de equipamentos para as novidades. O conjunto mecânico também é o mesmo: a dupla utiliza o motor 1.5 turbo de 165 cv e 25,5 kgm de torque, juntamente com o câmbio CVT e a tração integral.

Mitsubishi Eclipse Cross Sport

Limitada a 200 unidades, a série Sport tem preço sugerido de R$ 170.990. A dianteira troca o acabamento cromado do restante da gama por peças pintadas em preto brilhante. Já a grade frontal e os detalhes do para-choques trazem acabamento tipo carbono, enquanto a parte inferior da peça exibe um spoiler com a moldura central em prata. Para completar o estilo, o capô traz dois extratores.

A temática esportiva segue pelas laterais, com as rodas de liga leve de 18 polegadas em preto brilhante e calçadas com pneus 225/55. O conjunto deixa à mostra as pinças de freio, que no Eclipse Cross Sport são pintadas de vermelho. O modelo conta com molduras das caixas de roda pintadas na mesma cor da carroceria.

Atrás, destacam-se o aerofólio e o skid plate pintados em preto brilhante. Outro detalhe são as lanternas com bordas escuras tipo fumê que percorrem toda a tampa, dividindo o vidro traseiro. A barra central traz acabamento tipo carbono, e há peças em prata fosco que simulam ponteiras nas extremidades do para-choque.

Versão Outdoor

Com apelo aventureiro e preço sugerido de R$ 171.990, esta versão traz molduras em preto fosco que cobrem para-choques, laterais e caixas de rodas. Há também dois ganchos na parte inferior do para-choques, que variam de cor conforme as pinturas disponíveis para a carroceria – são azuis no Vermelho Diamond, e verdes no Cinza Titanium e no Prata Sterling.

Nas laterais, a série carrega adesivos nestas mesmas cores com o sobrenome Outdoor e a inscrição 4×4, e as rodas de liga leve de 18 polegadas pintadas em preto brilhante calçam pneus AT de perfil mais alto (235/60), próprios para o 4×4. A traseira traz ainda o aerofólio e uma faixa na parte superior da tampa pintados em preto fosco.

As séries especiais do Eclipse Cross já estão disponíveis nas concessionárias da Mitsubishi Motors de todo o país. São três cores para o Outdoor – Vermelho Diamond, Cinza Titanium e Prata Sterling – e três para o Sport, que troca o Prata Sterling pelo Preto Pearl.