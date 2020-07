09/07/2020 | 14:57



A Praça É Nossa terá seu primeiro momento inédito com Carlos Alberto de Nóbrega desde o início da pandemia do novo coronavírus no programa que vai ao ar nesta quinta-feira, dia 9, no SBT. O apresentador, que tem 84 anos de idade, gravou chamadas para um programa de reprises diretamente de sua casa em São Paulo, onde guarda o banco que foi usado nas gravações do humorístico em 1987 em seu jardim. Entre os personagens relembrados na reprise de A Praça É Nossa estão Tiririca, Vera Verão (Jorge Lafond) e Jeca Gay (Moacyr Franco). O programa vai ao ar nesta quinta-feira, às 23h15, no SBT.