Fotos feitas por drones mostram o quanto o mundo é lindo visto de cima

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



09/07/2020 | 12:18



Fotos tiradas com drones permitem contemplar toda a beleza de diferentes cidades vistas de cima. Santorini, na Grécia, por exemplo, se transforma em um mix de elementos brancos com belos contrastes em azul. Já as prais da Flórida, nos Estados Unidos, exibem faixas de areia perfeitamente alinhadas com calçadões e com o mar.

Mundo visto de cima

Na galeria, veja fotos aéreas de cidades e outros destinos ao redor do mundo: