Maiara e Maraisa podem ter cachê de live penhorado após suposta dívida

09/07/2020 | 10:10



Parece que as irmãs Maiara e Maraisa estão com um probleminha na Justiça, que deve penhorar o cachê de uma live recente feita pela dupla. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, o motivo seria o fato de o ex-cunhado de Maraisa, Elias Fernandes, ter acionado a sertaneja em um processo em que ele pede para que ela pague um suposto empréstimo que Maraisa teria feito com uma empresa em que o irmão de Elias, ex-namorado da cantora, é sócio.

Nessa ação, Elias alega que a empresa emprestou um milhão de reais para que Maraisa pagasse uma dívida da compra de uma fazenda localizada em Morrinhos, em Goiás. Ele agora afirma que a cantora não quitou esse suposto empréstimo, cujo valor atual, com juros e correções, chega em um milhão em 400 mil reais.

Elias tentou penhorar a própria fazenda, que foi adquirida por Maraisa no valor de 13 milhões e 900 mil reais, na tentativa de quitar essa dívida que ele afirma existir. Porém, a cantora teve que devolver o imóvel para o antigo proprietário por não ter pago o valor total da compra e, por isso, Elias agora pede ao juiz responsável pelo caso que ele penhore o cachê recente de Maiara e Maraisa.

Até agora a empresa que foi a responsável pela live ainda não foi notificada da penhora.

A assessoria jurídica, por meio do advogado Mauricio Vieira de Carvalho Filho, nega que esse empréstimo tenha existido e aponta má fé por parte do ex-namorado de Maraisa:

A Maraisa nada deve ao senhor Elias, nunca comprou nada, ou fez qualquer negócio ou fez empréstimo com o mesmo, nunca teve relação comercial com a pessoa que ajuizou a ação judicial em seu desfavor. O senhor Elias é irmão do ex-namorado da Maraisa, o senhor Raimundo, o qual de maneira ilícita repassou uma nota promissória para o seu irmão, com o claro intuito de tentar conseguir vantagem financeira em desfavor da mesma.

Que confusão, não é mesmo?