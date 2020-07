Pompeo diz que China não é transparente e deve ser responsabilizada por covid-19

08/07/2020 | 13:34



O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, disse que o Partido Comunista chinês deve ser responsabilizado pela disseminação da covid-19. Em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 6, Pompeo reforçou a longa demora para que os chineses entendessem as dimensões do surto de coronavírus no país e tomasse atitudes.

"Eles são incapazes de serem transparentes, de aceitar críticas, de permitir que os repórteres façam perguntas que considerem desconfortáveis", afirmou. "Ainda temos uma série de perguntas para fazer, como: quem era o paciente zero?".

Pompeo disse ainda que o partido chinês decidiu negar e esconder fatos, por medo da reação do povo. "Eles resolveram negar a verdade básica, a verdade científica".

Sobre à retirada das restrições de viagens, Pompeo disse que irá discutir com a União Europeia e até com o Brasil o momento certo disso acontecer. "O importante é mantermos a situação segura para todos os países".