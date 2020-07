Sem estímulo ao consumo, Volks prevê onda de desemprego no setor

Yara Ferraz

do Diário do Grande ABC



08/07/2020 | 00:22



O presidente da Volkswagen na América Latina, Pablo Di Si, afirmou ontem, em entrevista coletiva virtual, que a MP (Medida Provisória) 936 é importante para a manutenção dos empregos, mas que é solução a curto prazo. O executivo demonstrou preocupação com a situação dos próximos anos, pois avalia que se não houver medidas de estímulo ao consumo há risco de onda de demissões no setor.

“Em termos de flexibilização laboral, faremos todo o possível para esticar decisões de adequação de estrutura. Para nós é muito bem-vinda (a prorrogação da MP), mas essas flexibilizações são no curto prazo”, afirmou Di Si, sobre a situação da economia, acrescentando que o objetivo é negociar com os sindicatos período maior de uso da MP.

A previsão da empresa é que o mercado deste ano tenha queda de 39% em relação a 2019. “Nosso desejo é que seja menos, 20% ou 10%. Por isso digo que é uma solução de curto prazo. Olhando para os próximos anos, países como a Alemanha e os Estados Unidos aplicaram como solução pacotes de estímulo ao consumo. Cada país tem sua receita e sua fórmula, e estamos no Brasil, e temos de ter a nossa.”

A fábrica da Anchieta, em São Bernardo, atualmente trabalha com dois turnos, influenciada principalmente pelo novo lançamento da marca, o Nivus, e também pelas vendas do Polo e do Virtus. “Com toda a situação do Brasil, ter fábrica com dois turnos é privilégio.”

O presidente do SMABC (Sindicato dos Metalúrgicos do ABC), Wagner Santana, o Wagnão, afirmou que todos os acordos feitos pelo sindicato, tanto com a Volkswagen quanto com as demais empresas, visam a manutenção dos empregos durante a crise. Ele também disse que aguarda o contato da montadora.