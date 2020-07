Bolsonaro testou positivo para Covid e iniciou tratamento com hidroxicloroquina

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



08/07/2020 | 00:01



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) confirmou ontem que está com a Covid-19. No anúncio e, em vídeo divulgado nas redes sociais, o presidente afirmou estar tratando a doença com hidroxicloroquina, medicamento que não possui eficácia comprovada para tratamento da infecção pelo coronavírus.



“Eu estou tomando aqui a terceira dose da hidroxicloroquina. Estou me sentindo muito bem. Estava mais ou menos no domingo, mal na segunda-feira e hoje (ontem) estou muito melhor do que sábado. Então, com toda a certeza, está dando certo. Sabemos que existem outros remédios que podem ajudar a combater o coronavírus, mas que nenhum tem sua eficácia cientificamente comprovada, mas sou uma pessoa que está dando certo. Então, eu confio na hidroxicloroquina. E você?”, disse.



Ao anunciar o resultado do exame, Bolsonaro voltou a minimizar a doença. “Vamos tomar cuidado, em especial, com os mais idosos e os que têm comorbidades. Os mais jovens, tomem cuidado, mas se forem acometidos do vírus, fiquem tranquilos que, para vocês, a possibilidade de algo mais grave é próxima de zero.”



Assessores do presidente também fizeram exames, porém, se submeteram a testes rápidos, imprecisos para detectar a Covid-19. Foi o caso dos ministros Braga Netto (Casa Civil), Jorge Oliveira (Secretaria-Geral da Presidência) e Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo).



Segundo a agenda oficial, o presidente esteve com seis ministros e um secretário especial na segunda-feira. Alguns assessores, como os ministros Jorge Oliveira e Luiz Eduardo Ramos, também realizaram o exame e despacharam no Palácio do Planalto na terça-feira. As reuniões na segunda foram com Paulo Guedes (Economia), Braga Netto, Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Luiz Eduardo Ramos, Jorge Oliveira e Levi Mello (Advocacia-Geral da União). A última agenda ocorreu às 16h40 com o secretário especial de Cultura, Mário Frias.



No sábado, Bolsonaro foi à residência do embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, com ministros e o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), seu filho. Ele não usou máscara e se confraternizou com abraços, de acordo com imagens divulgadas pela Presidência da República. Na sexta-feira, houve um almoço no Palácio da Alvorada com ministros e empresários – também com apertos de mão, abraços e sem máscara. (com Estadão Conteúdo)