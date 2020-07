Mitsubishi ASX vira Outlander Sport e ganha visual de Eclipse Cross

Leo Alves

A Mitsubishi deu uma repaginada no visual do veterano ASX. Além de atualizar o desenho, que ficou mais parecido com o do Eclipse Cross, o modelo recebeu um novo nome, sendo agora chamado de Outlander Sport. Disponível nas versões GLS, HPE 2WD e HPE AWD, o SUV tem preços a partir de R$ 119.990.

Mitsubishi Outlander Sport

Apesar das mudanças na linha, o nome ASX segue vivo. O modelo sem reestilização vai seguir como uma opção mais acessível na gama da Mitsubishi. Dessa forma, o ASX será vendido apenas na configuração GLS 4×2 e com preço sugerido de R$ 112.990.

Renovado visualmente, o agora Outlander Sport vai seguir com o mesmo conjunto mecânico. Sob o capô está o motor 2.0 de 170 cv (a 6 mil rpm com etanol) e 23 kgfm de torque (a 4.250 rpm). A transmissão é sempre a automática do tipo CVT e que simula até seis marchas. Há opção de trocas manuais por meio das borboletas no volante.

Equipamentos

Por R$ 119.990, a versão GLS traz de série direção elétrica, ar-condicionado automático, controles de tração e estabilidade, freios a disco nas quatro rodas com ABS e EBD (distribuidor eletrônico de frenagem), assistente de emergência (BAS), Brake Override System (BOS – sistema que atua nos pedais durante a frenagem), assistente de partida em rampa, sistema Isofix, ajuste de facho principal dos faróis, vidros elétricos nas quatro portas, travamento automático das portas, sistema de monitoramento da pressão dos pneus, câmera de ré e sistema multimídia da JBL de sete polegadas com Apple CarPlay e Android Auto.

As versões HPE, que custam R$ 132.990 (4×2) e R$ 138.990 (4×4), acrescentam a chave presencial e partida por botão, bancos em couro com a opção de pintura bicolor em preto e bege, aquecimento dos bancos dianteiros, ajustes elétricos no assento do motorista, grade frontal prateada com acabamento em preto brilhante, sensores de chuva e crepuscular (farol automático), sete airbags e retrovisores com rebatimento elétrico com seta integrada e desembaçador.

O Outlander Sport pode ser pintado nas cores Azul Baikal perolizado, Branco Fuji perolizado, Cinza Londrino perolizado, Marrom Laterita, Prata Lítio, Vermelho Lucid, Preto Ônix Pearl perolizado e Prata Cool.