Ponte Preta anuncia a contratação do volante Luís Oyama, ex-Mirassol

06/07/2020 | 13:17



A semana começou com novidade para o torcedor da Ponte Preta. Nesta segunda-feira, o clube de Campinas (SP) anunciou a chegada do volante Luís Oyama para realizar exames médicos e assinar contrato. O jogador de 23 anos pertence ao Mirassol, com quem tem contrato até o dia 31 de maio de 2023. Ele será emprestado até o final do Campeonato Brasileiro da Série B.

Titular do Mirassol no Campeonato Paulista - começou jogando nas 10 partidas do time até agora, Luís Oyama também recebeu sondagens de outros clubes do futebol brasileiro como América-MG, Chapecoense e Sport.

Na Ponte Preta, Oyama vai reencontrar três jogadores que estavam no Mirassol: o lateral-esquerdo Ernandes, o volante Neto Moura e o meia Camilo. Por coincidência, os dois times se enfrentam na 12.ª e última rodada da fase de classificação do Paulistão.

VOLTA AOS TREINOS - Outra boa notícia nesta segunda-feira foi que o atacante e capitão Roger retornou aos treinamentos com os companheiros no CT do Jardim Eulina, em Campinas, depois de testar negativo pela terceira vez para a covid-19.

O artilheiro da Ponte Preta estava afastado por ter tido contato com um familiar que havia contraído o vírus e na semana passada foi até um culto religioso, o que causou desconforto dentro do clube.

Agora, o zagueiro Luizão e os volantes Darnley e Bruno Reis são os únicos que ainda não retomaram aos treinamentos presenciais. Eles testaram positivo para a covid-19 e vão passar por uma nova bateria de exames.