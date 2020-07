Escolas Livres oferecem cursos gratuitos on-line

Do Diário do Grande ABC



06/07/2020 | 11:55



As Escolas Livres de Santo André se adaptaram ao momento que estamos vivendo. Tanto que estão disponibilizando aulas abertas, encontros e reflexões, conduzidos pelos educadores das Escolas Livres de Teatro (ELT), de Cinema e Vídeo (ELCV), de Dança (ELD) e da Escola Municipal de Iniciação Artística Aron Feldman (Emia), em formato de formato vídeo ou áudio, no YouTube. Para escolher o curso desejado, basta acessar o site www3.santoandre.sp.gov.br/agendacultural/.

“A adaptação do grande conteúdo de nossas escolas para o formato online garantiu a manutenção dos projetos neste ano tão atípico, dando aos alunos a continuidade dos processos de estudo e reflexão. Além disso, com os vídeos disponíveis na internet, demais interessados podem também ter acesso a estes materiais, uma vez que as Escolas Livres de Santo André são referência no País e contam com admiradores fora dos limites do município”, explicou a secretária de Cultura de Santo André, Simone Zárate.

A Escola Livre de Teatro, por exemplo, está com os seus 11 Núcleos e quatro Formações acontecendo no formato EAD (Ensino a Distância), com aulas e encontros virtuais.

Estão na grade aulas temáticas dos Núcleos de Iniciação Teatral, Sonoridades, Circo, Introdução ao Pensamento Crítico, Mulheres em Movimento, Dramaturgia, Percussão, entre outros. Comemorando 30 anos de existência, a ELT oferece também montagens de seu acervo.

Em destaque, já está disponível bate-papo em que a Primeira Turma que se formou na escola, agora atores e atrizes veteranos, encontraram-se virtualmente com a Turma 22, em processo de formação. Em comum entre eles está a montagem de ‘O Alienista’. Esta foi a primeira peça produzida por alunos da escola, e será também a primeira montagem a ser produzida em breve no período de isolamento social.

Já a Escola Livre de Dança começa com um novo projeto: a série ‘Diálogos’, em que profissionais da dança falam de sua trajetória e de como a ELD tornou-se parte dela. O Núcleo de Adultos terá sua primeira live no próximo dia 22, às 19h, com base nas danças brasileiras, orientais e contemporânea. Outros projetos logo serão disponibilizados: aulas livres de dança para crianças e para adolescentes, além do Projeto ‘ELD Memória’.

A Escola Livre de Cinema e Vídeo, enquanto prepara suas aulas públicas, oferece cursos sobre a obra de dois grandes cineastas: Orson Welles e Alfred Hitchcock, ambos ministrados pelo professor Milton Bíscaro, além e seis vídeos sobre filmes de ficção científica. Juntos, são mais de 58 horas de curso.

Somando o trabalho de todas as escolas, cerca 20 vídeos são publicados semanalmente, além de produtos do projeto ‘Territórios de Cultura’. Todo o conteúdo pode ser acessado por meio da ‘Agenda Cultural Online’ de Santo André, que oferece extensa programação cultural online todos os dias da semana.