Obituário - 6 de julho de 2020

Ademir Medici



06/07/2020 | 10:54



DR. EDUARDO DOMINGOS BOTTALLO

(São Paulo, 25-9-1938 – 4-7-2020)

Advogado, tributarista, professor e escritor, faleceu sábado, dia 4, o Dr. Eduardo Domingos Bottallo, diretor na gestão 1988-1993 da Faculdade de Direito de São Bernardo e professor Honoris Causa da instituição.

CARREIRA

Formado na Faculdade de Direito do Largo São Francisco (turma de 1960), Dr. Bottallo lecionou também nas

Arcadas de 1975 até a aposentadoria, em 2008. Foi conselheiro da OAB/SP e vice-presidente da Associação dos Advogados de São Paulo. Era mestre (1979) e doutor (2001) em Direito.

Em 1985 fundou, em Santo André, o escritório de advocacia Eduardo Bottallo & Associados Advogados. Foi juiz do TRE/SP (em dois biênios, de 1998 a 2002). Premiado pelo IASP em concurso promovido para selecionar os Melhores Arrazoados Forenses.

Dr. Bottallo recebeu vários prêmios, entre os quais: da OAB de Santo André, o título de “Advogado Exemplar”; do TJ/SP, o Colar do Mérito Judiciário; do TER/SP, o Colar do Mérito Eleitoral.

O AUTOR

Dr. Bottallo escreveu vários artigos para o Diário do Grande ABC. E livros na área de Direito, entre os quais:

1 - “Curso de Direito Empresarial” (3 volumes), Editora Resenha Tributária, São Paulo, 1976;

2 - “Procedimento Administrativo Tributário”, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1977;

3 - “Dívidas Fiscais II – Processo Judicial”, Editora Saraiva, 1978.

Na área cultural, Dr. Bottallo escreveu dois livros de crônicas:

1 - “O Torto e o Direito” (Alpharrabio Edições, 1994);

2 - “Cartas de (e para) um combatente”, pela mesma editora, com detalhes e novos fatos da Revolução Constitucionalista de 1932.

Neste segundo livro, Dr. Bottallo reúne acervo de cartas que seu tio, François Bottallo, voluntário da revolução, remetia do front de guerra, transformando-se em um diário.

As cartas retratam a rotina e o dia a dia dos combatentes, a geografia do local e o modo em que os fatos aconteciam.

Com “Cartas de (e para) um combatente” o autor foi vencedor do Concurso de Monografia sobre a Revolução de 32, da OAB-SP, e foi o primeiro passo para transformar a obra em livro.

A FAMÍLIA

Dr. Bottallo era filho de Eugênio Bottallo Jr e de Assumpta Gonsales. Esposa: Marilena de Carvalho Bottallo; Filhos: Marcelo, Maria Fernanda, Maria Cristina e Pedro Bottallo. Netos: cinco. Seu corpo foi encaminhado ao Crematório Planalto, em São Bernardo.

Crédito da foto – Divulgação: FDSBC

DR. BOTTALLO. O adeus do jurista, professor e escritor



SANTO ANDRÉ

Santo André, sábado, dia 4 de julho

José Laurentino de Lima, 93. Natural de Anadia (Alagoas). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 4. Memorial Phoenix.

Rosa Brote Zanon, 87. Natural de Itapuí (São Paulo). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 4. Jardim da Colina.

Dulce Zaqueri de Oliveira, 85. Natural de Ribeirão Preto (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Pensionista. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lourival de Barros Cavalcante, 81. Natural de Exu (Pernambuco). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Carlos de Brito, 77. Ntural de Uchoa (São Paulo). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 4, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria José Fernandes Rodriguez, 68. Natural de Santo André. Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 4. Memorial Planalto, em São Bernardo.

Rute Costa de Oliveiram 66. Natural de Monte Santo de Minas (Minas Gerais). Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Osvaldo José Martins, 65. Natural de São Caetano. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Ramiro da Silva, 64. Natural de Fernão Velho (Alagoas). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Vanda Salvador, 62. Natural de São Paulo (Capital). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Auxiliar de produção. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, domingo, dia 5 de julho

Maria Pires Delcolli, 91. Natural de Mogi Guaçu (São Paulo). Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Dia 5. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



SÃO BERNARDO

Sueli Marques da Silva, 66. Natual de São José do Rio Preto (São Paulo). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 4, em Santo André. Jardim da Colina.

M A U Á

Mauá, quinta-feira, dia 2 de julho

Terezinha Ferreira de Sousa, 73. Natural de Santo André. Residia no Jardim Guapituba, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sexta-feira, dia 3 de julho

Ilda de Jesus, 82. Natural de Campo Formoso (Bahia). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.

José Ricardo Okauçu, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.

José Laurentino dos Santos, 58. Natural de Paulo Jacinto (Alagoas). Residia no Jardim Zaira, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sábado, dia 4 de julho

Adriano Benetti, 83. Natural de Terra Roxa (São Paulo). Residia no bairro Matriz, em Mauá. Metalúrgico. Dia 4. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

José Gallo, 69. Natural de Clementina (São Paulo). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 4. Vale dos Pinheirais.

Wilson Batista de Melo, 61. Natural de Santos (São Paulo). Residia no Jardim Mauá, em Mauá. Mecânico. Dia 4, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Paulo Vieira dos Santos, 59. Natural de São Paul, Capital. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.

Osvaldo Pereira Souza, 52. Natural de Jequié (Bahia). Residia no bairro Joaquim Romão, em Jequié. Dia 4, em Mauá. Cemitério Curral Novo, em Jequié (Bahia).



RIBEIRÃO PIRES

Michele de Fátima Pereira de Oliveira, 43. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Autônoma. Dia 4, em Santo André. Cemitério São José, em Ribeirão Pires.