Mayra Cardi mostra prints de Arthur Aguiar chamando Aricia Silva de namorada após ela negar ter sido amante

05/07/2020 | 10:11



Senta que lá vem história! A tarde e noite de sábado, dia 4, foi agitada quando se trata do assunto Mayra Cardi e Arthur Aguiar. Mayra mostrou prints onde Arthur chama Aricia Silva de namorada ao alugar um apartamento para onde foi após a separação, e ainda mandou um recado para Silva, que, pouco antes, tinha negado envolvimento com o ator.

Aqui estou eu novamente, não queria estar, para falar com você, Aricia.

Não acho que você é culpada de forma alguma, o casado era ele. Apesar de sim, vocês terem sido amantes, você não foi a única e não foi só porque ele tinha amantes que a gente terminou, ele era muito ausente, foi esse o maior motivo de todos.

Quer saber como eu descobri? Infelizmente, meu ex-marido não tinha cuidado nenhum comigo. Fiz uma cirurgia, resolvemos voltar, e me senti muito mal-tratada na cirurgia, e pedi pra ele ir embora. Eu estava muito decidida (...) Ele saiu da minha casa nesse dia.

Enquanto eu estava sendo tratada no pós-cirúrgico, minha nora estava cozinhando e o iPad começou a apitar, notificação do Arthur, que estava locando apartamento, em dólar, e estava colocando seu nome como namorada. Em dois dias, vocês começaram a namorar?

No dia que você chegou, ele estava aqui tomando café-da-manhã comigo, para ver a filha. Passamos umas três, quatro horas conversando. Ele voltou para o apartamento, não sabia que estavam juntos lá, sabia que ele tinha tinha levado umas caixas de vinho daqui de casa, acho que devem ter bebido juntos, espero que tenham feito bom proveito.

A gente também tem vídeo seu no apartamento, então talvez alguém invadiu seu Instagram.

Ela então mostrou um print onde Arthur pede que Aricia possa entrar no apartamento antes dele, que estaria visitando a filha, e afirmando que ela era sua namorada. Depois, ela mostrou vídeos de Aricia postados nas redes sociais, no mesmo apartamento alugado por Arhur:

Com tudo isso, desejo do fundo do meu coração, que você seja muito feliz, que ele não faça com você o que ele fez comigo e que você não passe nunca na sua vida o que eu passei, porque não desejo isso para mulher nenhuma.

Peço perdão por ter te chamado de p**a, porque uma mulher fica muito p**a quando é traída, recebe a conta em dólar, no iPad da filha.

Não ataquem ela, não xinguem ela, ainda pediu Mayra:

Achei você bem empolgada no apartamento, que bom que você fez um bom proveito e gostou da vista! Tomara que se você quiser ser melhor do que você nunca foi, você consiga.

Mayra mostrou também prints de 2018, quando Arthur e Aricia, supostamente, teriam começado a ter um caso, onde Arthur se desculpa por só poder responder de madrugada, dizendo que um amigo o forçou a socializar após um desfile - do qual, aliás, Aricia participou. Na época, Cardi estava com oito meses de gravidez. Mayra ainda afirmou que tem muitos prints e provas, mas espera não ter que expor mais nada.

Aricia Silva nega ter sido pivô de separação

Pouco antes de Cardi mostrar os prints, Aricia conversou com seguidores negando que tenha sido pivô de separação e dizendo que

Dessa vez, o pessoal está pegando pesado demais, não posso fazer das outras vezes, fazer vista grossa, fingir que não vi. Me mantive. calada esse tempo todo porque quem me conhece de verdade sabe que tenho preguiça de polêmica, tenho ranço de quem vive em cima e quer crescer em cima da polêmica. (...) Não é porque quem cala consente, é porque evoluí assim, uso meu livre arbítrio (...).

Veja bem, a causa inicial de uma mulher empoderada, assim como eu, que assim como eu, tem direito de vir a público pra demonstrar seu sentimentos, que também está sujeita a traições, feridas emocionais, ok. Agora, envolver outras mulheres na história, mentiras tão pesadas, aí já escangalhou tudo. (...)

Ela continuou:

É tão óbvio! Mas como sei que minha audiência tá multiplicada por pessoas que querem saber o desfecho dessa grande polêmica: eu namorava até entrar na Fazenda, eu tinha um namorado.

Ela então falou que o vídeo da Fazenda era sobre seu ex-namorado, e que os seguidores antigos o conhecem, e que nunca foi amante:

Não é ferindo os outros que a gente cura nossas feridas: (...) pivô eu não sou, nem nunca fui. (...) Não nasci pra ser amante, não fui, não sou e nem serei, tá?

Arthur Aguiar fala em massacre

E tem mais! Antes das duas, quem se manifestou foi Arthur. Com voz mansa e olhos marejados, ele afirmou que não sabe mais o que fazer para - e cutucou Mayra, dizendo que não é possível que esse seja o único conteúdo que ela tem a oferecer.

Depois, ele usou a palavra massacre para descrever o que sente que está acontecendo com ele.

O colunista Leo Dias publicou uma lista das supostas traições de Arthur, a ex-namoradas, e ele lamentou que mais mulheres tenham sido arrastadas para a história.

Mayra então rebateu dizendo:

Ou você era um perverso manipulador, ou era inconsciente, então assuma: Olha, gente, eu não tinha consciência, não tinha noção da minha responsabilidade, nunca vou fazer isso com a próxima. Chame os olhos pra nos respeitarem, nos amarem, nunca nos traírem. Para que os homens da próxima geração, de repente da sua filha, não façam isso com ela. Só isso. Você só está sendo chamado de homem inconsciente, inconsequente, que causa danos emocionais na vida de uma mulher através da mentira, manipulações diárias, traições. Isso chama relacionamento tóxico e abusivo, não tem outro nome, assume o nome e peça para que todos os homens tenham consciência do poder destrutivo que eles tem na nossa vida.

No final a cadeia, tanto faz, a cadeia [de traições] que foi criada, tudo isso é nada, se você tivesse ido na sua rede social e dito que realmente não tinha consciência da importância e da gravidade do assunto, tudo isso já tinha acabado faz muito tempo.