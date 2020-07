02/07/2020 | 15:11



Renato Aragão no banco da Praça mais famosa do Brasil? Talvez! Dias após a notícia de que o eterno Didi não tem mais contrato com a Globo, ele respondeu perguntas de seguidores no Instagram, e, quando um deles perguntou se ele participaria do programa A Praça É Nossa, ele respondeu:

Claro! Ao lado do Carlos Alberto [de Nobrega], que é meu irmão, ficaria muito bem. Vamos ver...

Procurada, a assessoria de imprensa do SBT ainda não comentou se tem interesse na participação do veterano da comédia.