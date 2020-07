Mercedes-Benz retoma segundo turno na fábrica de caminhões

da redação



02/07/2020 | 00:27



A Mercedes-Benz do Brasil retomou o segundo turno na produção de caminhões na fábrica de São Bernardo. A iniciativa visa ampliar o distanciamento social dos colaboradores no ambiente de trabalho, reforçando as medidas internas de prevenção à Covid-19.

“Com essa programação, teremos menos pessoas trabalhando por turno, o que assegura o distanciamento. Além disso, ajustamos temporariamente o nosso volume de produção para atender pedidos específicos de clientes de caminhões”, disse o vice-presidente de Recursos Humanos da Mercedes-Benz América Latina, Fernando Garcia.

Ontem parte dos colaboradores ligados à produção, que estavam trabalhando desde maio, entraram em lay-off (suspensão temporária de contrato) – cerca de 3.400 pessoas de acordo com o SMABC (Sindicato dos Metalúrgicos do ABC). Enquanto isso, os outros 4.200 que estavam em casa assumem a produção de veículos até 31 de agosto, conforme acordo entre a empresa e o sindicato.

Segundo a Mercedes, o segmento de caminhões, que não parou de rodar para entregar insumos na pandemia, tem sentido maior movimentação principalmente no ramo do agronegócio.

Ontem, Karl Deppen assumiu oficialmente o cargo de presidente da Mercedes-Benz do Brasil e CEO América Latina. Ele substitui Philipp Schiemer, que ficou sete anos no cargo.