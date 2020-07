Villarreal vence fora no Espanhol e sonha com vaga na Liga dos Campeões

01/07/2020 | 19:51



Ainda na briga por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões, o Villarreal fez a sua parte nesta quarta-feira ao derrotar o Betis por 2 a 0, fora de casa, em Sevilha. Gerard Moreno foi o herói dos visitantes ao marcar os gols da partida, válida pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol.

O Villarreal chegou aos 54 pontos, na quinta colocação, a três do Sevilla, quarto colocado e último dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões. No momento, o Villarreal está assegurando a vaga para a Liga Europa. Mas tem a concorrência do Getafe, que soma 52 e ainda jogará na rodada - enfrentará o líder Real Madrid na quinta-feira.

Já o Betis exibe campanha discreta. O time figura apenas na 13ª posição da tabela do Espanhol, com 37 pontos.

Nesta quarta, o time de Sevilha ofereceu pouca resistência ao Villarreal. Os dois gols da partida foram marcados ainda no primeiro tempo. Aos 7, Moreno converteu cobrança de pênalti. Ele voltou à carga aos 30 minutos. Antes do intervalo, o Betis se complicou mais ainda, quando Nabil Fekir levou o segundo cartão amarelo e foi expulso de campo.

Mais cedo, o Valencia voltou a decepcionar sua torcida. Em seu estádio, foi batido pelo Athletic Bilbao por 2 a 0. Raul Garcia balançou as redes duas vezes na partida, levando o time de Bilbao aos 48 pontos, na sétima colocação. O Valencia é apenas o 10º, com 46, demonstrando poucas ambições nesta reta final do Espanhol.

Ainda nesta quarta, o Granada bateu o Alavés por 2 a 0, fora de casa. Valladolid e Levante ficaram no 0 a 0.