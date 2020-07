30 fotos lindas para você sonhar com uma viagem para Bahamas

Luchelle Furtado

01/07/2020



A segunda fase de reabertura do turismo em Bahamas permitirá a retomada das viagens internacionais a partir de hoje (1º de julho). Como medida de prevenção ao novo coronavírus, para entrar no arquipélago localizado no Oceano Artântico será preciso apresentar um teste com resultado negativo para a covid-19 realizado em até dez dias antes da chegada ao país caribenho. Crianças menores de dois anos, pilotos que não desembarcarem no local e cidadãos pertencentes à Comunidade do Caribe estarão isentos a esse procedimento.

Além disso, outras medidas de prevenção devem ser adotadas durante a estadia no país. A utilização de máscaras será obrigatória em situações nas quais as diretrizes de distanciamento social precisam ser cumpridas, bem como o controle de temperatura organizado por profissionais da saúde.

