Na Agenda da Memória 2020, julho...

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



01/07/2020 | 00:30



A temática da agenda 2020 da Fundação Pró-Memória de São Caetano, ao focalizar passeios e viagens, sugere: “Uma vez por ano vá a algum lugar onde nunca esteve antes. Guarde dinheiro para viajar”.

Quando a belíssima agenda foi editada, ano passado, quem poderia imaginar que um estranho vírus viria a atrapalhar tudo, a trazer desgraça, a fazer lembrar a gripe espanhola de 1918 e 1919.

Enfim, Memória relembra o belo texto da Agenda Pró-Memória sobre julho:

- No passado viajar não era muito fácil. A dificuldade no transporte e as longas distâncias, além do alto custo, tornavam esta uma atividade presente, mas não muito constante na rotina dos antigos moradores.

- Muitos passeios em locais mais distantes aconteciam na lua de mel dos casais, que tinham como destinos favoritos Santos, no Litoral paulista, Poços de Caldas, em Minas Gerais, e Campos do Jordão, no Interior do Estado.

- Muitas viagens, de curtas e longas distâncias, eram organizadas pelos clubes da cidade e por empresas, que proporcionavam passeios a seus funcionários.

- Atualmente as distâncias se encurtaram e as viagens estão mais acessíveis a todos.

DATAS HISTÓRICAS

Dia 1º – Quarenta anos de inauguração do Sesc São Caetano (Serviço social do Comércio) – 1980.



Diário há meio século

Quarta-feira, 1º de julho de 1970; ano 12; edição 1271

São Bernardo – Prefeitura anuncia a entrega do novo estádio de Vila Euclides, completamente remodelado. As obras complementares seriam entregues em 40 dias.

O futuro Estádio 1º de Maio teria duas entradas: pelas ruas Olavo Bilac e Flora.

O estádio havia sediado os campeonatos Sul-Americano e Brasileiro de Atletismo Juvenil.

Diário – Jornal anunciava uma nova seção: Conselho de Amigos, sob a responsabilidade de Antonio Ricardo.



Em 1º de julho de...

1915 – Câmara de São Bernardo aprova a abertura de uma espaçosa avenida que se denominará Queiroz dos Santos, em homenagem a Antonio Queiroz dos Santos, capitalista e benfeitor residente em Santo André. A via deverá interligar Santo André a São Caetano.

Nota – Até então a ligação rodoviária de Santo André com São Caetano era feita a partir da Rua Catequese. Nos anos 1920 seria aberta a nova via, hoje denominada Dom Pedro II. E a homenagem a Queiroz dos Santos foi dada por outra avenida, a que interliga a estação ferroviária à Avenida Perimetral.

1960 – Câmara Municipal de Ribeirão Pires aprova projeto de lei concedendo aumento de 2 mil cruzeiros a todos os trabalhadores braçais da Prefeitura. Para os demais funcionários foi aprovado um aumento geral de 30%.

1965 – Fundada a Sociedade Amigos de Vila Boqueirão, em São Caetano.



Hoje

- Dia Internacional da Arquitetura. A data foi escolhida para lembrar a fundação da UIA (União Internacional de Arquitetos), em 1º de julho de 1949.

Fonte: IBGE



Santos do dia

- Aarão. Pertence aos santos do Antigo Testamento. Era irmão de sangue de Moisés.

- Maria Assunta Caterina Marchetti. Beata.

Cofundadora da Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeo – Scalabrinianas. Viveu no Brasil de 1895 até suamorte, em São Paulo, em 1º de julho de 1948.

- Marco Túlio Maruzzo Rappo



Município paulista

- Hoje é o aniversário de Assis. Elevado a município em 1917, na região de Santa Cruz do Rio Pardo.

Etianos (Lembranças dos que estudaram na Escola Técnica Industrial Lauro Gomes (ETILG), depois ETE e Etec, em São Bernardo)

MANUEL MESSIAS DA SILVA FILHO

LI – Laboratorista Industrial – 1986

Fui aluno da ETI/ETE num período de transição. No meu boletim está impresso ETE (de Escola Técnica Estadual), mas o carimbo sobre a foto mostra ETI (Escola Técnica Industrial).

Havia uma professora que sempre chegava mais cedo para ensinar flauta-doce para os alunos. Em um meio tão técnico, ela se dedicava a ensinar arte gratuitamente. Infelizmente eu não lembro o nome da professora.

Foi bacana estudar lá, mas eu aproveitava todo o tempo livre para usar o teatro da escola. Lá, ensaiamos peças, usávamos a acústica de vários locais diferentes dos edifícios para cantar e até o pôr do sol a gente via lá de cima do morro. A novidade musical da época era a Madonna, Michael Jackson, Cindy Lauper.

O esqueleto de um dos pavilhões foi razão de muitas brigas, até de uma passeata em favor dele eu participei.

Depois, fui fazer publicidade e propaganda na Metodista, teatro, canto e acabei ‘virando’ escritor rs.

Nota da Memória – Manuel Filho, um grande escritor. Autor de mais de 50 livros maravilhosos, todos produzidos em São Bernardo e que se espalham pelo País e chegam ao Exterior. E, agora sabemos, Manuel também é etiano (ou eteano).