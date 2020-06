30/06/2020 | 13:10



Kourtney Kardashian assustou seus seguidores ao usar um filtro que tira as sobrancelhas das selfies. Na última segunda-feira, dia 29, ela postou um clique de seu rosto com a aparência sinistra, já que a testa também adquire, com o filtro, um brilho a mais.

Ela escondeu os cabelos com o capuz do moletom que foi feito em comemoração ao aniversário da irmã, Khloé, que, recentemente, completou 36 anos de idade.

No Twitter, Kourtney foi comparada a um alienígena. E não é que parece mesmo?

Outro aspecto que ficou em evidência foi o fato de que, na foto, Kourt não está usando nada de maquiagem.