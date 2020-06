Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação prorroga prazos do Fies

29/06/2020 | 10:15



O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) prorrogou para o dia 31 de julho de 2020 os prazos para validação pelas Comissões Permanentes de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) e para formalização do financiamento estudantil junto ao agente financeiro do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), referente às inscrições do 1º semestre de 2020 que estão vencidas.

A prorrogação levou em consideração a declaração de emergência em saúde pública em razão da pandemia do novo coronavírus e está publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira.

O prazo estabelecido para o estudante comparecer à CPSA para validar suas informações era de cinco dias contados a partir do dia imediatamente subsequente ao da conclusão de sua inscrição no Fies.

Agora, esse prazo fica prorrogado por 30 dias.

Também fica estendido por 30 dias o prazo para o estudante comparecer a um agente financeiro, contados a partir do terceiro dia útil imediatamente subsequente à data de validação da inscrição ou pré-seleção pela CPSA.