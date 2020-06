29/06/2020 | 09:52



O Ministério da Justiça e Segurança Pública prorrogou o emprego da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária no Estado do Pará por mais 60 dias. Segundo Portaria publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 29, o emprego da Força Tarefa será estendido no período de 24 de junho a 22 de agosto, para exercer a coordenação das atividades de guarda, vigilância e custódia de presos. A operação terá apoio logístico e supervisão dos órgãos de administração penitenciária e segurança pública do Estado do Pará.