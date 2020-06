Em chá revelação, Malvino Salvador e Kyra Gracie descobrem que estão à espera de um menino

29/06/2020 | 09:10



O domingo, dia 28, foi especial para Malvino Salvador e Kyra Gracie! O casal reuniu a família para descobrir o sexo do bebê que está à espera. Nas redes sociais, o casal publicou detalhes do chá revelação que armou para registrar o momento especial. A lutadora, que está grávida do terceiro filho do casal e quarto herdeiro do ator, foi a primeira a publicar uma foto no Instagram contando a novidade.

Hoje descobrimos que vem um meninão pra completar o nosso time. Estamos muito felizes! Kimoninho já está em produção, revelou ela na legenda do clique.

Na imagem, eles aparecem em meio à decoração da festinha, que contou com bexigas rosas e azuis, além de aparecer com a filhas, Ayra e Kyara.

Para a colunista Patricia Kogut, Malvino revelou que a gravidez foi uma surpresa para a família e que agora não terá mais filhos:

- É uma felicidade enorme no meio disso tudo. Não foi programado. Estávamos começando a especular sobre ter ou não mais um filho, até por causa da idade da Kyra (35 anos). A gente sabia que teria que tomar uma decisão numa data próxima, mas ainda não tinha batido o martelo. E aí veio. Logo que soube, pensei: Caraca, e agora?. Surgiram logo as contas na cabeça, ter que trocar de carro para caber todo mundo... Viagem para o exterior nem tão cedo. Brincadeiras à parte, foi um choque pela surpresa e também pelas condições em que estamos vivendo no mundo, com a pandemia e o isolamento. É uma época de muitas incertezas. Mas, logo depois do choque, disse: Vamos embora, veio na hora certa. Porém, agora eu fechei a fábrica.