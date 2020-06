Margot Robbie é confirmada como atriz principal em novo longa de Piratas do Caribe com roteiro totalmente original, afirma site

27/06/2020 | 16:10



No final de maio, o jornal inglês Metro revelou que, durante uma entrevista, o produtor de Piratas do Caribe não garantiu a presença de Johnny Depp no sexto filme da franquia. De acordo com algumas especulações, a personagem principal do longa seria a pirata Redd, e uma das atrizes cotadas para o papel era Karen Gillan, intérprete de Nebulosa em Os Guardiões da Galáxia.

Agora, o jornal Daily Mail confirmou uma nova produção da franquia com Margot Robbie no papel principal, mas, ao contrário do que muitos pensaram, não se trata de um sexto longa.

Segundo o veículo, o Hollywood Reporter conseguiu informações que indicam que será filmada uma produção com uma história totalmente original, inspirada na atração Piratas do Caribe presente no parque da Disney em Orlando, nos Estados Unidos. Além disso, serão apresentados personagens diferentes dos quais estamos acostumados a ver na franquia. Não se trata, portanto, de um spin-off ou de um reboot.

O site afirma ainda que o roteiro dessa nova narrativa ficará por conta de Christina Hodson, responsável por Aves de Rapina e Bumblebee. O filme continuará com Jerry Bruckheimer como produtor, que trabalha na franquia há muitos anos, desde o primeiro conteúdo da série.