Bayern de Munique encerra Alemão com goleada e celebração em campo é contida

27/06/2020 | 13:25



Octacampeão alemão antecipadamente, o Bayern de Munique encerrou o torneio com uma vitória tranquila. Neste sábado, o time bávaro goleou o Wolfsburg por 4 a 0, fora de casa, e fechou sua vitoriosa campanha com 82 pontos, fruto de 26 vitórias e quatro empates. Foram apenas quatro derrotas e exatos 100 gols marcados.

No primeiro tempo, Coman abriu o placar e Cuisance ampliou com um golaço. Na etapa final, Lewandowski, eleito o melhor jogador da competição, fez o terceiro de pênalti e finalizou o torneio como artilheiro, com 34 gols - o centroavante polonês se tornou maior goleador estrangeiro em uma única edição. Jogador com mais assistências no campeonato, Müller marcou o centésimo gol da vitoriosa campanha e selou o triunfo.

Em razão das medidas preventivas estipuladas no protocolo sanitário como forma de prevenção ao coronavírus, a festa do título no gramado foi bem mais fria do que o habitual. Não houve cerimônia para entrega de medalhas envolvendo os organizadores e autoridades e os jogadores já entraram no gramado com elas no peito.

O troféu do ficou apoiado em um púlpito no centro do gramado. Após um breve discurso do CEO da liga alemã, Christian Seifert, o capitão Neuer recebeu autorização e ergueu a salva de prata. A taça, então, passou de mão em mão para cada atleta e membro da comissão técnica, sem abraços e cumprimentos mais calorosos. Também não houve o tradicional banho de cerveja que marcou as celebrações do time bávaros nas últimas temporadas.

O Borussia Dortmund, que mais uma vez terminou como vice, com 69 pontos conquistados, fechou sua trajetória com uma dura derrota por 4 a 0 para o Hoffenheim, sofrida em casa, no Signal Iduna Park. O atacante croata Kramaric foi o grande destaque ao marcar os quatro gols da vitória do time visitante, que soma 52 pontos e terminou em sexto, garantindo-se, assim, na próxima edição da Liga Europa.

COMPETIÇÕES EUROPEIAS - Além do campeão Bayern de Munique e do vice Borussia Dortmund, também asseguram vaga na próxima edição da Liga dos Campeões o RB Leipzig, que derrotou o Augsburg (15º) fora de casa por 2 a 1 e ficou em terceiro, com 66 pontos, e o Borussia Mönchengladbach, que superou o Hertha Berlin (10º) pelo mesmo placar e fechou sua participação no quarto lugar, com 65 pontos.

Quem não obteve a vaga na principal competição de clubes da Europa foi o Bayer Leverkusen, que, apesar de vencer o Mainz 05 (13º) por 1 a 0, não conseguiu sair da quinta colocação, com 63 pontos, e vai disputar a Liga Europa na próxima temporada. Goleado pelo Bayern nesta rodada, o Wolfsburg encerrou o campeonato em sétimo, com 49 pontos, e vai jogar a fase prévia da Liga Europa.

REBAIXAMENTO - O Werder Bremen fez 6 a 1 no Colônia (14º) e contou com uma combinação de resultados para escapar na última rodada do rebaixamento direto. Despediu-se na 16ª posição, com 31 pontos, e, assim, terá que jogar o playoff contra o terceiro colocado da segunda divisão, ainda indefinido, para permanecer na elite. O outro time rebaixado que se juntou ao Paderborn, que teve a queda decretada antecipadamente, foi o Fortuna Düsseldorf, com o revés de 3 a 0 sofrido para o Union Berlin (11º).

Em outras partidas que já não valiam mais nada em termos de pontuação, o Eintracht Frankfurt (nono) superou o lanterna Paderborn por 3 a 2 e o Freiburg (oitavo) goleou o Schalke 04 (12º) por 4 a 0.