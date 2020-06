Metalúrgicos reelegem presidente em 2º turno

Do Dgabc.com.br



27/06/2020 | 08:34



O SMABC (Sindicato dos Metalúrgicos do ABC), com sede em São Bernardo, relizou na manhã de ontem a apuração do segundo turno da eleição que elegeu o presidente e os conselhos da executiva e fiscal da entidade. A chapa 1, única no pleito, foi eleita com 97,7% dos votos válidos, o que garantiu a reeleição do atual mandatário, Wagner Santana, o Wagnão.

Ele já foi secretário-geral da entidade, eleito em 2008 e reeleito para mais duas gestões entre os anos de 2011 e 2017. Wagnão exerceu mandato de representação de 1988 a 1991, foi coordenador do comitê sindical por três mandatos e vice-presidente do Comitê Mundial de Trabalhadores da Volkswagen entre 2000 e 2007.

Diretor do sindicato desde 1998, Wagnão foi também presidente nacional do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) de 2003 a 2004.

O segundo turno da eleição do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC foi realizado de maneira eletrônica, para respeitar o isolamento físico neste momento de pandemia. O ex-presidente da República e presidente de honra da entidade sindical, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), votou, assim como o ex-presidente do sindicato e ex-prefeito de São Bernardo Luiz Marinho (PT).

A diretoria executiva, que corresponde a 32 cargos, será formada na primeira reunião do conselho, que deverá acontecer de forma virtual na próxima semana.

Atualmente, a entidade possui 67 mil trabalhadores na base e contempla os funcionários de cinco montadoras de São Bernardo, além de abranger também Diadema e Rio Grande da Serra.