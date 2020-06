Morando, Alex e a vice em S.Bernardo

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



27/06/2020 | 00:01



A aproximação entre o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), e o deputado federal Alex Manente (Cidadania), em um movimento para que Alex apoie a candidatura de Morando à reeleição, ainda rende especulações no meio político da cidade. O mais novo comentário é o de que Morando considerou trocar o vice para fidelizar o apoio de Alex. O atual número dois da chapa é Marcelo Lima (PSD), ex-secretário de Serviços Urbanos, e, hoje, favorito para continuar no posto. Entretanto, alguns interlocutores do tucano consideram que a mulher de Alex, Mariana Manente (Cidadania), poderia compor a dobrada. Morando garantira que Alex teria de embarcar de vez em sua campanha à reeleição, bem como teria motivo mais do que plausível para trocar o companheiro de chapa. Alex, entretanto, não avançou nesse diálogo.

Mais candidatos

Na edição de ontem do Diário Oficial, o governo do prefeito Orlando Morando (PSDB) exonerou mais uma leva de assessores que estarão aptos para serem candidatos a vereador na eleição deste ano, entre eles Almir do Gás, Balduino Soares, Netinho Rodrigues, Danilo Lima (primo do vice-prefeito Marcelo Lima), Osvaldinho Camargo, Marcello Alexandre, Rubens Pacheco e Mariane Sant’Ana.

Sessão alternativa

A Câmara de Ribeirão Pires não acolheu sugestão para adiar o recesso e entrou de férias do meio de ano na quinta-feira. Mas vereadores da oposição ao governo do prefeito Adler Kiko Teixeira (PSDB) decidiram realizar sessão paralela e virtual. Os trabalhos serão presididos por Rubão Fernandes (PL). Participarão da plenária alternativa Humberto D’Orto, o Amigão (PSB), Guto Volpi (PL), Paulo César (PL), Danilo da Casa da Sopa (PL) e Rogério do Açougue (PSB).

Pedido

O deputado estadual Thiago Auricchio (PL), com domicílio eleitoral em São Caetano, pediu publicamente que o governador João Doria (PSDB) sancione o projeto de lei que prevê multa a quem disseminar fake news sobre a pandemia de novo coronavírus. O texto foi aprovado pela Assembleia Legislativa na semana passada. “Infelizmente inúmeras pessoas agem de má-fé neste momento, com propósito exclusivo de distorcer os fatos.”

Fake news

Começaram a se espalhar pelas redes sociais que o vereador Manoel Lopes (DEM) e o ex-vereador Jair da Farmácia votaram para absolver o prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), nos processos de impeachment por suspeita de superfaturamento no hospital de campanha contra a Covid-19. Manoel sequer estava na sessão (por integrar o grupo de risco, optou por ficar em casa). Jair da Farmácia está fora do mandato e nem passou pelo Legislativo na terça-feira.

Aghata – 1

Mulher do ex-vereador e pré-candidato do PSD à Prefeitura de São Caetano, Fabio Palacio, Aghata Palacio pediu exoneração do cargo que tinha na diretoria regional de desenvolvimento social do Grande ABC dentro do governo do Estado. Segundo ela, para se dedicar à pré-campanha do marido. Entretanto, o desligamento do poder público reforçou especulação que já corre na cidade: que Aghata será candidata a vereadora. Ela está filiada ao PTB, partido que se aproximou do arco de aliados de Palacio.

Aghata – 2

A provável candidatura de Aghata Palacio a vereadora de São Caetano pelo PTB já acirra os ânimos no partido. A sigla se desgarrou do governo de José Auricchio Júnior (PSDB) em busca de emplacar ao menos um vereador na eleição deste ano. A aposta da legenda estava em Américo Scucuglia Júnior, que investe pesado em sua pré-campanha. O diretório do PTB de São Caetano é dirigido por Juan Munhoz, aliado de primeira hora de Fabio Palacio (PSD).