SOS Cristo Redentor

Prefeito Paulo Serra, em nome da história andreense, volte vistas à capelinha de Campo Grande, erigida pelo padre Luiz Capra no início do século passado.

O espaço religioso está abandonado e a elevação que o sustenta, visível pela rodovia que vai ao alto de Paranapiacaba, desbarranca.

É preciso, urgentemente, colocar estacas, blocos de pedras e paus sustentando a terra que rola barranco abaixo. Nem precisa ser muro de arrimo.

Tais providências, urgentíssimas, podem ser feitas, em caráter emergencial, pela administração direta. Depois, é pensar-se na recuperação do monumento símbolo de uma população infinitamente maior, no tempo da lenha, primeira metade do século XX.

Dom Pedro Cipolini, bispo diocesano de Santo André, ajude a gente. Paulo Serra, pai, abrace esta causa. Marlene Serra, tia do prefeito, memorialista, de tantas viagens aqui em Memória, socorro. Visitem o local. Falem com o prefeito, por favor.

O arquiteto Marcel Martin vem lutando há cinco meses para que algo seja feito. Diz ele que já falou três vezes com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), a quem esta afeta a manutenção da rodovia.

Também falou com a empresa MRS Logística, que cuida do transporte ferroviário de carga que interliga Santos ao planalto. Contatou outros organismos. Desesperado, o arquiteto escalou o morro e afixou uma faixa de socorro. Silêncio.

Memória entende que a causa é justa e lembra que nos seus dois primeiros anos de publicação diária, em 1987 e 1988, fizemos um verdadeiro levantamento histórico de Campo Grande. Gente: faz mais de 30 anos – e essas lembranças sempre nos surpreendem. Envelhecemos.

Agora que o monumento corre risco de vida, é tempo de reviver aquelas informações, todas devidamente ilustradas, o que faremos até que a capelinha de vários nomes seja recuperada.

Monumento ao Divino Redentor, Monumento ao Cristo Redentor, Igreja de Bom Jesus da Boa Viagem de Paranapiacaba. Muitos nomes, pouca atenção. Help, SOS, socorro.

Prefeito Paulo Serra, ajude na preservação histórica da sua cidade.

E Deus abençoe a todos, sob o manto do Divino Redentor.



A Dulcora de São Bernardo

Texto: Milton Parron



O quarto programa da série sobre os fatos marcantes da década de 1960 recordará, neste fim de semana:

- A morte misteriosa de Jack Ruby, matador de Lee Oswald, suposto assassino do presidente John Kennedy. <CF900><COCINZA40%>n</CO></CF> A tristeza com a morte de Walt Disney e a comoção com os assassinatos do senador Robert Kennedy e Martins Luther King.

- A televisão, com menos canais, não era tão competitiva como nos dias atuais.

- Trechos dos programas Forno e Fogão, estrelado por Zeloni (o Pepino da <CF160>Família Trapo</CF>) e <CF160>Sabatinas Maisena</CF>, com Kalil Filho. O primeiro foi pioneiro dessa enxurrada que existe hoje ensinando receitas culinárias e o segundo foi um dos primeiros com o formato de disputa entre colégios.

- Comerciais inesquecíveis das Lojas Pirani, Eletroradiobrás, Mappin, Vasp, Dulcora (‘dos dropes embrulhadinhos um a um’, que tinha fábrica em São Bernardo), Toddy, Brinquedos Estrela etc.

- A posse de Laudo Natel para completar o mandato de Adhemar de Barros, que tinha sido cassado.

- As provocações de Carlos Lacerda aos militares e a sua cassação.

- Furacão Américo Fontenele – o que implantou o terror no trânsito de São Paulo.

- O emblemático assalto dos 500 milhões à luz do dia no Centro de São Paulo.



EM PAUTA – Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9) – Anos Dourados – IV de uma série. Produção e apresentação: Milton Parron. Hoje, às 23h, amanhã, às 5h. Na internet: www.radiobandeirantes.com.br .

Diário há meio século

Sábado, 27 de junho de 1970; ano 12; edição 1268



Juninada – EC Elclor, de Campo Grande, promove o Torneio Quadrangular Serra do Mar, com as seleções de Santo André, São Caetano, São Bernardo e o próprio Elclor.

Hoje

- Dia Nacional do Vôlei

- Dia do Relojoeiro

Santos do Dia

- Ladislau. Rei da Hungria: viveu na Idade Média

- Senhora do Perpétuo Socorro

CIRILO (Egito, Teodosia, 370 – Alexandria, 444). Doutor da Igreja



Municípios Paulistas

- Atibaia. Elevado a município em 27 de junho de 1769, quando se separa da Capital paulista. O nome significa ‘manancial saudável’.

- Lavrinhas. Fundado como estação ferroviária em 27 de julho de 1888.