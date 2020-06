Elton John é processado por ex-mulher 32 anos após divórcio

26/06/2020 | 11:11



Elton John está sendo processado pela ex-esposa, a engenheira de som alemã Renate Blauel, 32 anos após o divórcio do casal. De acordo com o jornal britânico The Guardian, a causa do processo não foi revelada, porém, acredita-se que a ação esteja relacionada à privacidade de Blauel e à exposição de sua imagem por parte do músico.

O relacionamento dos dois durou cerca de cinco anos, de 1983 a 1988, e chegou a ser retratado brevemente na cinebiografia Rocketman, lançada em 2019. O jornal afirmou ter entrado em contato com os advogados de Blauel, que declararam que têm a intenção de resolver a questão de forma amigável. Já os assessores pessoais de Elton John não responderam aos questionamentos sobre o processo.

Hoje casado com o produtor de cinema David Furnish, responsável pela produção de Rocketman e pai dos dois filhos do músico, Elton John já falou mais de uma vez em público sobre seu casamento com Blauel. Ele disse sentir muita culpa e arrependimento pelas dores causadas por ele à ex-esposa.

Na autobiografia Me, também lançada em 2019, o músico diz ter tido pouquíssimo contato com a ex após a separação dos dois. Ele relata já tê-la convidado mais de uma vez para conhecer seus filhos e fazer parte da vida dele de alguma forma.

- Ela não quer e eu não insisti. Preciso respeitar os sentimentos dela.