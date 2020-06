Fiji erradica covid-19 do arquipélago; vela lindas fotos da região

Luchelle Furtado

Do Rota de Férias



26/06/2020 | 10:18



Em 5 de junho, após 45 dias sem registrar novos casos de covid-19, as Ilhas Fiji anunciaram que erradicaram o novo coronavírus no arquipélago. De lá para cá, não houve novos registros. Durante a pandemia, a região apontou oficialmente 18 infecções, com todos os pacientes recuperados.

Localizadas no Pacífico Sul, as Ilhas Fiji compõem um país da Oceania com 930 mil habitantes que dependem muito do turismo. Mesmo com os bons resultados no combate à pandemia, a volta a normalidade ainda está longe do desejado.

Tendo como principal público os turistas vindos da Austrália e da Nova Zelândia, o arquipélago segue repleto de restrições, ainda mais com a aparição de novos surtos da doença perto de Melbourne, na Austrália. Atualmente, quem chega às ilhas proveniente de países como Estados Unidos, China, Irã, Itália e Coreia do Sul deve permanecer 14 dias em quarentena.

Lindas fotos de Fiji

Para quem pretende visitar a região futuramente, ou deseja matar a saudade das belas paisagens locais, o Rota de Férias selecionou lindas fotos de Fiji. Confira: