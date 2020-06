Duda Reis nega agressões de Nego do Borel e mãe da atriz volta a acusar cantor

25/06/2020 | 16:10



O pai de Duda Reis, Luiz Fernando, chamou a atriz de idiota e revelou que Duda iria processá-lo, além de voltar a acusar Nego do Borel por ter agredido a filha. Agora, foi a vez da mãe, Simone, de falar mais sobre as agressões que Duda teria sofrido do cantor. Segundo uma nota divulgada pelo jornal Extra nessa quinta-feira, dia 25, a mãe da modelo comentou em uma publicação no Instagram:

Você ia gostar de ser empurrada na rua e jogada no chão? Ser expulsa de uma van no meio de uma viagem internacional? Ser traída pra c***e e saber? Duvido que sua mãe ia te deixar em paz.

E te falo mais, o próximo passo dele na rede agora serão os posts de menino sofrido que sofre preconceito! Menino humilde. Você nem imagina os directs que a gente recebe de gente lá do Borel que afirma a arrogância, prepotência e maldade dele! Aguarde e verá os próximos videozinhos do cara que ama ser vítima!, continuou.

Ainda, a médica chegou a acusar Nego do Borel de ter traído Duda inúmeras vezes:

Impossível dar uma chance depois do que acabamos de descobrir. Procura aí e vê no Grupo das Borelis, no Facebook, a quantidade de mulher que anda com ele e o flat que ele tem como abatedouro. Não quero ser trouxa!

A assessoria de imprensa do cantor não foi encontrada para comentar o assunto, já representante da atriz emitiu uma nota negando as acusações:

A assessoria de imprensa de Duda Reis vem por meio dessa nota esclarecer o ocorrido familiar circulado durante a manhã por toda a imprensa. A atriz Duda Reis informa que nunca foi agredida por nenhum homem e muito menos pelo seu noivo, nego do Borel. Como qualquer casal, já se desentenderam e como prova que não houve tal agressão, não há prova alguma em justiça. Luiz Fernando constantemente vem direcionando ofensas à Nego do Borel por diversos motivos incabíveis prejudicando midiaticamente a imagem de sua própria filha. Em meio a tantas calúnias e difamações, em um ato de desespero, Duda disse que o processaria para que ele parasse de espalhar inverdades com o seu nome.Queremos ressaltar que a atriz prefere desacreditar que o racismo seja algo tão relevante em meio a todo esse ódio disseminado e essa infundada e desesperada gana de separa-los. Amor não vê cor e tudo que Duda queria era reunir a sua família de forma que seus pais pudessem reconhecer o quanto ela está vivendo feliz ao lado de quem ama.O amor e o respeito entre o casal sempre prevaleceu independente de raça. A atriz se encontra extremamente abalada por estar sofrendo diversos ataques infundados na internet, estão lhe direcionando ofensas de todos os tipos, inclusive sobre seu corpo, lembrando que a mesma já teve anorexia e isso é algo que a atormenta até os dias atuais, não compactuamos com esses tipos de ataques e pedimos um pouco de empatia com a saúde mental da jovem.