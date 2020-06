25/06/2020 | 08:48



O Banco Central (BC) informou que as estimativas apresentadas no Relatório Trimestral de Inflação (RTI), divulgado nesta quinta-feira, 25, levaram em conta um câmbio de R$ 4,95 para a formulação do cenário de referência (de câmbio e juros constantes). O documento teve como data de corte o dia 12 de julho deste ano. No Relatório de Mercado Focus da última segunda-feira, as projeções para o dólar ficaram em R$ 5,20 para o fim de 2020, R$ 5,00 para o fim de 2021 e R$ 4,80 para o fim de 2022.